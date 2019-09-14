Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями, созданными в доме, построенном на месте дома, пострадавшего в результате землетрясения в Шамахе (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в субботу в рамках поездки в Шамаху ознакомилась с условиями, созданными в доме Хиджран Исмайловой, проживающей по адресу: улица Ширваншаха Ибрагима, 26, построенном Фондом Гейдара Алиева на месте дома, пришедшего в аварийное состояние в результате землетрясения, произошедшего 5 и 6 февраля этого года.

Мехрибан Алиева: Очень рада видеть вас.

Хиджран Исмайлова: Большое спасибо, да будет Аллах доволен Вами.

Мехрибан Алиева: Спасибо, еще раз здравствуйте.

Хиджран Исмайлова: Да будет Аллах доволен Вами.

Мехрибан Алиева: Этот дом построен при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

Хиджран Исмайлова: Да. Вы обеспечили нас домом.

Мехрибан Алиева: Был построен за короткий срок.

Анар Алакбаров: Мехрибан ханым, по Вашему поручению мы построили и сдали этот дом в течение двух месяцев.

Хиджран Исмайлова: Большое спасибо, Мехрибан ханым.

Отметим, что во время землетрясения в аварийное состояние пришли частные дома не только в Шамахе, но и в Исмаиллинском и Агсуинском районах, был нанесен урон социальным и инфраструктурным объектам. Сразу после стихийного бедствия на основании поручений и указаний Президента Ильхама Алиева началось устранение последствий землетрясения. С этой целью соответствующим Распоряжением главы государства были выделены средства из резервного фонда Президента. А согласно распоряжениям, подписанным Президентом Ильхамом Алиевым 12 и 13 сентября, Агсуинскому и Шамахинскому районам были выделены по 2 миллиона манатов для продолжения работ по устранению ущерба, нанесенного жилым домам.

Напомним, что представители Общественного объединения "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева сразу после землетрясения побывали на территориях, пострадавших от стихийного бедствия, изучили последствия подземных толчков, взяли на заметку обращения жителей.

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