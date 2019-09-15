Первый вице-президент Мехрибан Алиева посмотрела новый дом в селе Муганлы Шамахинского района, построенного на месте дома, пострадавшего в результате землетрясения (ФОТО) (версия 2)

15 сентября 2019 00:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в субботу посмотрела дом жителя села Муганлы Шамахинского района Замига Сафарова, построенный на месте дома, пришедшего в аварийное состояние в результате землетрясения.

Мехрибан Алиева: Здравствуйте, очень рада приветствовать вас. Эти малышки ваши внучки? Какие красивые девочки.

Супруга Замига Сафарова: Добро пожаловать. Да дарует Вам Аллах здоровья.

Мехрибан Алиева: 5 февраля произошло землетрясение, 7 февраля в Шамаху прибыл Президент и ознакомился с ситуацией. Он немедленно дал указания, были выделены финансовые средства. Я очень рада, что, можно сказать, половина непригодных, то есть, аварийных зданий уже отстроены заново и сданы в пользование.

Семья Сафаровых выразила признательность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за то, что они были рядом с ними в самые тяжелые минуты и оказали помощь в устранении последствий землетрясения.

В заключение была сделана фотография на память.

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  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева посмотрела новый дом в селе Муганлы Шамахинского района, построенного на месте дома, пострадавшего в результате землетрясения (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева посмотрела новый дом в селе Муганлы Шамахинского района, построенного на месте дома, пострадавшего в результате землетрясения (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева посмотрела новый дом в селе Муганлы Шамахинского района, построенного на месте дома, пострадавшего в результате землетрясения (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева посмотрела новый дом в селе Муганлы Шамахинского района, построенного на месте дома, пострадавшего в результате землетрясения (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева посмотрела новый дом в селе Муганлы Шамахинского района, построенного на месте дома, пострадавшего в результате землетрясения (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева посмотрела новый дом в селе Муганлы Шамахинского района, построенного на месте дома, пострадавшего в результате землетрясения (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева посмотрела новый дом в селе Муганлы Шамахинского района, построенного на месте дома, пострадавшего в результате землетрясения (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева посмотрела новый дом в селе Муганлы Шамахинского района, построенного на месте дома, пострадавшего в результате землетрясения (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева посмотрела новый дом в селе Муганлы Шамахинского района, построенного на месте дома, пострадавшего в результате землетрясения (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева посмотрела новый дом в селе Муганлы Шамахинского района, построенного на месте дома, пострадавшего в результате землетрясения (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева посмотрела новый дом в селе Муганлы Шамахинского района, построенного на месте дома, пострадавшего в результате землетрясения (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева посмотрела новый дом в селе Муганлы Шамахинского района, построенного на месте дома, пострадавшего в результате землетрясения (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева посмотрела новый дом в селе Муганлы Шамахинского района, построенного на месте дома, пострадавшего в результате землетрясения (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева посмотрела новый дом в селе Муганлы Шамахинского района, построенного на месте дома, пострадавшего в результате землетрясения (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева посмотрела новый дом в селе Муганлы Шамахинского района, построенного на месте дома, пострадавшего в результате землетрясения (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева посмотрела новый дом в селе Муганлы Шамахинского района, построенного на месте дома, пострадавшего в результате землетрясения (ФОТО) (версия 2)
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