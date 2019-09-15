Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии детского сада в городе Исмаиллы (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и ее дочь Лейла Алиева в субботу приняли участие в открытии нового детского сада, построенного на улице Вахаба Османова в городе Исмаиллы.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями, созданными в детском саду.

Число детей дошкольного возраста в городе Исмаиллы составляет 2300 человек, 195 из них привлечены к дошкольному образованию. С целью решения вопроса Распоряжением, подписанным Президентом Ильхамом Алиевым в августе прошлого года, из резервного фонда Президента Исполнительной власти Исмаиллинского района были выделены средства в размере 1,5 миллиона манатов на строительство нового детского сада на 100 мест в городе Исмаиллы. В трехэтажном здании детского сада созданы необходимые условия для деятельности пяти групп, все помещения оснащены необходимым оборудованием. Во дворе детского сада проведено озеленение.

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