Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в Исмаиллы (ФОТО) (версия 2)

15 сентября 2019 00:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и ее дочь Лейла Алиева в субботу посетили памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в центре города Исмаиллы, возложили к нему цветы.

Встретившись здесь с представителями общественности, Первый вице-президент Мехрибан Алиева сказала:

-Здравствуйте, добрый день. Очень рада вас видеть.

Жители: Добро пожаловать.

Мехрибан Алиева: Очень рада находиться в Исмаиллинском районе, видеть вас. В первую очередь передаю вам приветствия господина Президента. Вижу, что в районе идут процессы полноценного развития, создается инфраструктура, благоустраиваются дороги. Мы побывали на открытии нового детского сада. Построены новая школа, медицинский центр. После землетрясения, произошедшего 5-6 февраля с эпицентром на территории Исмаиллинского и Агсуинского районов, 7 числа господин Президент прибыл в Шамахинский район, ознакомился с последствиями этого стихийного бедствия в прилегающих районах и сразу дал все необходимые указания. Работа в этом направлении ведется, восстанавливаются частные дома, социальные и инфраструктурные объекты. Уже построена и сдана в пользование людей половина из 547 частных домов. Сейчас мы побывали в одном из новопостроенных домов, побеседовали за чайным столом.

Я очень рада, что в Исмаиллинском районе, как и во всех регионах Азербайджана, процессы идут очень хорошо, стремительно. Цель всего этого – улучшение социально-экономического положения азербайджанского народа, каждого гражданина Азербайджана, дальнейшее развитие нашей страны и крепкий, могущественный независимый Азербайджан.

В заключение была сделана фотография на память.

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  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в Исмаиллы (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в Исмаиллы (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в Исмаиллы (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в Исмаиллы (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в Исмаиллы (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в Исмаиллы (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в Исмаиллы (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в Исмаиллы (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в Исмаиллы (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в Исмаиллы (ФОТО) (версия 2)
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