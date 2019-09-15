Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии Дворца культуры в селе Ивановка Исмаиллинского района после капремонта (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В субботу состоялось открытие после капитального ремонта Дворца культуры в селе Ивановка Исмаиллинского района.

В открытии приняли участие Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева и ее дочь Лейла Алиева.

Жители села Ивановка встретили Мехрибан Алиеву хлебом-солью.

Мехрибан Алиева: Очень рада находиться в вашем селе Ивановка. Каждый раз приезжаешь сюда с огромным удовольствием.

Председатель Наблюдательного совета коллективного хозяйства имени Никитина Ольга Жабина: Здравствуйте. Добро пожаловать.

Мехрибан Алиева: Спасибо.

Девушки в национальной одежде: Отведайте наш каравай.

Мехрибан Алиева: С удовольствием.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева и ее дочь Лейла Алиева попробовали хлеб.

Мехрибан Алиева: У вас всегда все вкусно.

Первый вице-президент ознакомилась с условиями, созданными во Дворце культуры.

Встретившись с музыкальным коллективом учреждения культуры, Мехрибан Алиева сказала: Здравствуйте. Поздравляю вас с новым Дворцом культуры. Всегда счастлива быть у вас в гостях.

Затем Первый вице-президент Мехрибан Алиева послушала исполнение музыкального коллектива Дворца культуры.

Дворец культуры в Ивановке был построен в 1985 году. Из-за того, что в здании долгое время не проводился капитальный ремонт, оно пришло в непригодное состояние, и учреждение культуры было вынуждено приостановить деятельность. Согласно Распоряжению, подписанному Президентом Ильхамом Алиевым в сентябре 2018 года, из резервного фонда Президента Исполнительной власти Исмаиллинского района были выделены средства в размере 2,5 миллиона манатов на капитальный ремонт Дворца культуры села Ивановка, оснащение его необходимым оборудованием и инвентарем, здание было капитально отремонтировано с сохранением прежнего архитектурного стиля. Здесь с сохранением прежнего облика были капитально отремонтированы актовый и банкетный залы, помещения, в которых действует музыкальная школа, танцевальный зал, библиотека.

Ольга Жабина: Это прекрасный подарок нам. Теперь у нас есть не только хлеб, есть и песни. Большое спасибо.

Мехрибан Алиева: Приедем слушать ваши концерты.

Ольга Жабина: Всегда рады.

Мехрибан Алиева: Большое спасибо. Всех благ.

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