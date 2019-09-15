Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии Дворца культуры в селе Ивановка Исмаиллинского района после капремонта (ФОТО) (версия 2)

15 сентября 2019 00:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В субботу состоялось открытие после капитального ремонта Дворца культуры в селе Ивановка Исмаиллинского района.

В открытии приняли участие Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева и ее дочь Лейла Алиева.

Жители села Ивановка встретили Мехрибан Алиеву хлебом-солью.

Мехрибан Алиева: Очень рада находиться в вашем селе Ивановка. Каждый раз приезжаешь сюда с огромным удовольствием.

Председатель Наблюдательного совета коллективного хозяйства имени Никитина Ольга Жабина: Здравствуйте. Добро пожаловать.

Мехрибан Алиева: Спасибо.

Девушки в национальной одежде: Отведайте наш каравай.

Мехрибан Алиева: С удовольствием.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева и ее дочь Лейла Алиева попробовали хлеб.

Мехрибан Алиева: У вас всегда все вкусно.

Первый вице-президент ознакомилась с условиями, созданными во Дворце культуры.

Встретившись с музыкальным коллективом учреждения культуры, Мехрибан Алиева сказала: Здравствуйте. Поздравляю вас с новым Дворцом культуры. Всегда счастлива быть у вас в гостях.

Затем Первый вице-президент Мехрибан Алиева послушала исполнение музыкального коллектива Дворца культуры.

Дворец культуры в Ивановке был построен в 1985 году. Из-за того, что в здании долгое время не проводился капитальный ремонт, оно пришло в непригодное состояние, и учреждение культуры было вынуждено приостановить деятельность. Согласно Распоряжению, подписанному Президентом Ильхамом Алиевым в сентябре 2018 года, из резервного фонда Президента Исполнительной власти Исмаиллинского района были выделены средства в размере 2,5 миллиона манатов на капитальный ремонт Дворца культуры села Ивановка, оснащение его необходимым оборудованием и инвентарем, здание было капитально отремонтировано с сохранением прежнего архитектурного стиля. Здесь с сохранением прежнего облика были капитально отремонтированы актовый и банкетный залы, помещения, в которых действует музыкальная школа, танцевальный зал, библиотека.

Ольга Жабина: Это прекрасный подарок нам. Теперь у нас есть не только хлеб, есть и песни. Большое спасибо.

Мехрибан Алиева: Приедем слушать ваши концерты.

Ольга Жабина: Всегда рады.

Мехрибан Алиева: Большое спасибо. Всех благ.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии Дворца культуры в селе Ивановка Исмаиллинского района после капремонта (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии Дворца культуры в селе Ивановка Исмаиллинского района после капремонта (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии Дворца культуры в селе Ивановка Исмаиллинского района после капремонта (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии Дворца культуры в селе Ивановка Исмаиллинского района после капремонта (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии Дворца культуры в селе Ивановка Исмаиллинского района после капремонта (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии Дворца культуры в селе Ивановка Исмаиллинского района после капремонта (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии Дворца культуры в селе Ивановка Исмаиллинского района после капремонта (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии Дворца культуры в селе Ивановка Исмаиллинского района после капремонта (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии Дворца культуры в селе Ивановка Исмаиллинского района после капремонта (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии Дворца культуры в селе Ивановка Исмаиллинского района после капремонта (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии Дворца культуры в селе Ивановка Исмаиллинского района после капремонта (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии Дворца культуры в селе Ивановка Исмаиллинского района после капремонта (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии Дворца культуры в селе Ивановка Исмаиллинского района после капремонта (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии Дворца культуры в селе Ивановка Исмаиллинского района после капремонта (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии Дворца культуры в селе Ивановка Исмаиллинского района после капремонта (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии Дворца культуры в селе Ивановка Исмаиллинского района после капремонта (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии Дворца культуры в селе Ивановка Исмаиллинского района после капремонта (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии Дворца культуры в селе Ивановка Исмаиллинского района после капремонта (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии Дворца культуры в селе Ивановка Исмаиллинского района после капремонта (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии Дворца культуры в селе Ивановка Исмаиллинского района после капремонта (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии Дворца культуры в селе Ивановка Исмаиллинского района после капремонта (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии Дворца культуры в селе Ивановка Исмаиллинского района после капремонта (ФОТО) (версия 2)
Новости по теме
Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии Дворца культуры в селе Ивановка Исмаиллинского района после капремонта (ФОТО)
Политика 14 сентября 22:53
Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии детского сада в городе Исмаиллы (ФОТО)
Политика 14 сентября 22:27
Первый вице-президент Мехрибан Алиева побывала в доме, построенном на месте дома, пострадавшего в результате землетрясения в селе Дияллы Исмаиллинского района (ФОТО)
Политика 14 сентября 22:14
Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в Исмаиллы (ФОТО)
Политика 14 сентября 22:03
Первый вице-президент Мехрибан Алиева посмотрела новый дом в селе Муганлы Шамахинского района, построенного на месте дома, пострадавшего в результате землетрясения (ФОТО)
Политика 14 сентября 21:42
Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями, созданными в доме, построенном на месте дома, пострадавшего в результате землетрясения в Шамахе (ФОТО)
Политика 14 сентября 21:24
Лента новостей
Арабская коалиция ищет причастных к атакам на НПЗ в Саудовской Аравии
В мире 01:38
В Греции четырех анархистов арестовали за нападение на полицейских
Европа 01:21
В Турции за день произошли шесть землетрясений
Турция 00:56
В НАТО выразили поддержку политического решения афганского конфликта
Другие страны 00:30
ЛАГ осудила атаки хуситов на нефтяные месторождения в Саудовской Аравии
Арабские страны 00:16
Полиция задержала 35 человек на манифестации "желтых жилетов" в Нанте
Европа 14 сентября 23:48
В Центральноафриканской республике в междоусобных боях погибли 23 боевика
Другие страны 14 сентября 23:18
Наследный принц Саудовской Аравии обсудил с президентом США атаки на королевство
Арабские страны 14 сентября 22:56
Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии Дворца культуры в селе Ивановка Исмаиллинского района после капремонта (ФОТО)
Политика 14 сентября 22:53