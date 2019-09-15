Вице-президент Турции прибыл с официальным визитом в Азербайджан

15 сентября 2019 18:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 15 сентября вице-президент Турции Фуат Октай прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

В международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь гостя был выстроен почетный караул.

Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции.

Вице-президента Турции Фуата Октая в аэропорту встречали заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Али Гасанов, заместитель министра иностранных дел Рамиз Гасанов и другие официальные лица.

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