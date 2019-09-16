Председатель Постоянного комитета ВСНП посетит Азербайджан, Казахстан и Россию

16 сентября 2019 15:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Ли Чжаньшу посетит с официальным визитом доброй воли Азербайджан, Казахстан и Россию в период с 19 по 28 сентября, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на информационное агентство Синьхуа.

Сообщается, что Ли Чжаньшу совершит визит по приглашению председателя Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Октая Асадова, председателя Сената парламента Казахстана Дариги Назарбаевой, спикера Мажилиса парламента Казахстана Нурлана Нигматулина и председателя Госдумы России Вячеслава Володина.

В ходе визита Ли Чжаньшу примет участие в четвертом совещании спикеров парламентов стран Евразии в Казахстане и пятом заседании Китайско-российской межпарламентской комиссии по сотрудничеству в России.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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