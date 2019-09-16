В Гяндже введены в эксплуатацию школы и детские сады, построенные и отремонтированные Фондом Гейдара Алиева (ФОТО)

16 сентября 2019 16:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - "День знаний" стал двойным праздником для учеников школы №18 имени Низами Айдына в Гяндже. Потому что, с нового учебного года они продолжат свое обучение в современной школе.

Напомним, что Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева во время визита в Гянджу в феврале 2019 года ознакомилась с текущим состоянием школы, дала соответствующее поручение по проведению реконструкционных работ в здании.

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  • В Гяндже введены в эксплуатацию школы и детские сады, построенные и отремонтированные Фондом Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Гяндже введены в эксплуатацию школы и детские сады, построенные и отремонтированные Фондом Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Гяндже введены в эксплуатацию школы и детские сады, построенные и отремонтированные Фондом Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Гяндже введены в эксплуатацию школы и детские сады, построенные и отремонтированные Фондом Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Гяндже введены в эксплуатацию школы и детские сады, построенные и отремонтированные Фондом Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Гяндже введены в эксплуатацию школы и детские сады, построенные и отремонтированные Фондом Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Гяндже введены в эксплуатацию школы и детские сады, построенные и отремонтированные Фондом Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Гяндже введены в эксплуатацию школы и детские сады, построенные и отремонтированные Фондом Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Гяндже введены в эксплуатацию школы и детские сады, построенные и отремонтированные Фондом Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Гяндже введены в эксплуатацию школы и детские сады, построенные и отремонтированные Фондом Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Гяндже введены в эксплуатацию школы и детские сады, построенные и отремонтированные Фондом Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Гяндже введены в эксплуатацию школы и детские сады, построенные и отремонтированные Фондом Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Гяндже введены в эксплуатацию школы и детские сады, построенные и отремонтированные Фондом Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Гяндже введены в эксплуатацию школы и детские сады, построенные и отремонтированные Фондом Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Гяндже введены в эксплуатацию школы и детские сады, построенные и отремонтированные Фондом Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Гяндже введены в эксплуатацию школы и детские сады, построенные и отремонтированные Фондом Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Гяндже введены в эксплуатацию школы и детские сады, построенные и отремонтированные Фондом Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Гяндже введены в эксплуатацию школы и детские сады, построенные и отремонтированные Фондом Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Гяндже введены в эксплуатацию школы и детские сады, построенные и отремонтированные Фондом Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Гяндже введены в эксплуатацию школы и детские сады, построенные и отремонтированные Фондом Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Гяндже введены в эксплуатацию школы и детские сады, построенные и отремонтированные Фондом Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Гяндже введены в эксплуатацию школы и детские сады, построенные и отремонтированные Фондом Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Гяндже введены в эксплуатацию школы и детские сады, построенные и отремонтированные Фондом Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Гяндже введены в эксплуатацию школы и детские сады, построенные и отремонтированные Фондом Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Гяндже введены в эксплуатацию школы и детские сады, построенные и отремонтированные Фондом Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Гяндже введены в эксплуатацию школы и детские сады, построенные и отремонтированные Фондом Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Гяндже введены в эксплуатацию школы и детские сады, построенные и отремонтированные Фондом Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Гяндже введены в эксплуатацию школы и детские сады, построенные и отремонтированные Фондом Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Гяндже введены в эксплуатацию школы и детские сады, построенные и отремонтированные Фондом Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Гяндже введены в эксплуатацию школы и детские сады, построенные и отремонтированные Фондом Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Гяндже введены в эксплуатацию школы и детские сады, построенные и отремонтированные Фондом Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Гяндже введены в эксплуатацию школы и детские сады, построенные и отремонтированные Фондом Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Гяндже введены в эксплуатацию школы и детские сады, построенные и отремонтированные Фондом Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Гяндже введены в эксплуатацию школы и детские сады, построенные и отремонтированные Фондом Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Гяндже введены в эксплуатацию школы и детские сады, построенные и отремонтированные Фондом Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Гяндже введены в эксплуатацию школы и детские сады, построенные и отремонтированные Фондом Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Гяндже введены в эксплуатацию школы и детские сады, построенные и отремонтированные Фондом Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Гяндже введены в эксплуатацию школы и детские сады, построенные и отремонтированные Фондом Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Гяндже введены в эксплуатацию школы и детские сады, построенные и отремонтированные Фондом Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Гяндже введены в эксплуатацию школы и детские сады, построенные и отремонтированные Фондом Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Гяндже введены в эксплуатацию школы и детские сады, построенные и отремонтированные Фондом Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Гяндже введены в эксплуатацию школы и детские сады, построенные и отремонтированные Фондом Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Гяндже введены в эксплуатацию школы и детские сады, построенные и отремонтированные Фондом Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Гяндже введены в эксплуатацию школы и детские сады, построенные и отремонтированные Фондом Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Гяндже введены в эксплуатацию школы и детские сады, построенные и отремонтированные Фондом Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Гяндже введены в эксплуатацию школы и детские сады, построенные и отремонтированные Фондом Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Гяндже введены в эксплуатацию школы и детские сады, построенные и отремонтированные Фондом Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Гяндже введены в эксплуатацию школы и детские сады, построенные и отремонтированные Фондом Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Гяндже введены в эксплуатацию школы и детские сады, построенные и отремонтированные Фондом Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Гяндже введены в эксплуатацию школы и детские сады, построенные и отремонтированные Фондом Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Гяндже введены в эксплуатацию школы и детские сады, построенные и отремонтированные Фондом Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Гяндже введены в эксплуатацию школы и детские сады, построенные и отремонтированные Фондом Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Гяндже введены в эксплуатацию школы и детские сады, построенные и отремонтированные Фондом Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Гяндже введены в эксплуатацию школы и детские сады, построенные и отремонтированные Фондом Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Гяндже введены в эксплуатацию школы и детские сады, построенные и отремонтированные Фондом Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Гяндже введены в эксплуатацию школы и детские сады, построенные и отремонтированные Фондом Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Гяндже введены в эксплуатацию школы и детские сады, построенные и отремонтированные Фондом Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Гяндже введены в эксплуатацию школы и детские сады, построенные и отремонтированные Фондом Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Гяндже введены в эксплуатацию школы и детские сады, построенные и отремонтированные Фондом Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Гяндже введены в эксплуатацию школы и детские сады, построенные и отремонтированные Фондом Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Гяндже введены в эксплуатацию школы и детские сады, построенные и отремонтированные Фондом Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Гяндже введены в эксплуатацию школы и детские сады, построенные и отремонтированные Фондом Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Гяндже введены в эксплуатацию школы и детские сады, построенные и отремонтированные Фондом Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Гяндже введены в эксплуатацию школы и детские сады, построенные и отремонтированные Фондом Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Гяндже введены в эксплуатацию школы и детские сады, построенные и отремонтированные Фондом Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Гяндже введены в эксплуатацию школы и детские сады, построенные и отремонтированные Фондом Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Гяндже введены в эксплуатацию школы и детские сады, построенные и отремонтированные Фондом Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Гяндже введены в эксплуатацию школы и детские сады, построенные и отремонтированные Фондом Гейдара Алиева (ФОТО)
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