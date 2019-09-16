Президент Ильхам Алиев принял вице-президента Турции (ФОТО) (версия 2)

(Добавлены подробности. Первая версия опубликована в 12:59)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял делегацию во главе с вице-президентом Турции Фуатом Октаем, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Отметив, что азербайджано-турецкие дружеские и братские отношения успешно развиваются, глава государства подчеркнул, что они охватывают все сферы двустороннего сотрудничества. Президент Ильхам Алиев сказал, что в соответствии с политическими связями высокого уровня также всесторонне развивается экономическое сотрудничество. Констатировав, что азербайджано-турецкое партнерство за последние годы еще более укрепилось, глава государства отметил, что реализуемые нашими странами совместные крупномасштабные проекты, в частности, проекты, связанные с энергетической отраслью, имеют большое значение для региона. Президент Ильхам Алиев сказал, что деятельность в Азербайджане значительного числа средних и малых предприятий Турции также вносит вклад в дело расширения экономического сотрудничества, и выразил удовлетворение тем, что товарооборот, увеличившись на более чем 20 процентов, превысил три миллиарда долларов. Глава государства выразил уверенность в том, что проходящее в Баку заседание межправительственной комиссии даст плодотворные результаты, и визит вице-президента Турции Фуата Октая в нашу страну послужит делу дальнейшего укрепления связей.

Выразив признательность за теплые слова, вице-президент Фуат Октай в первую очередь передал Президенту Ильхаму Алиеву приветствия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Он особо отметил роль дружественных отношений между главами наших стран в деле развития связей. Вице-президент Фуат Октай передал поздравления по случаю 101-й годовщины освобождения Баку от оккупации, отметил, что наша столица стала еще краше, выразил уверенность в том, что Азербайджан и впредь будет идти по пути развития.

Поблагодарив за отмену визовых требований в отношении граждан Турции, гость подчеркнул, что это внесет вклад в дальнейшее расширение взаимодействия между двумя странами в области туризма и бизнеса.

Напомнив, что у Турции категоричная и однозначная позиция в связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом и оккупацией Арменией территорий Азербайджана, вице-президент Турции подчеркнул, что она постоянно излагается на всех международных уровнях.

Глава государства выразил признательность за приветствия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, и просил передать и его приветствия президенту Турции.

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