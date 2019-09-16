В Гяндже сданы в эксплуатацию построенные и отремонтированные Фондом Гейдара Алиева новые школы и детский сад (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - «День знаний» стал для учащихся функционирующей в городе Гянджа полной средней школы номер 18 имени Низами Айдына двойным праздником, поскольку с нового учебного года они продолжат обучение в современном школьном здании, сообщает Trend.

Напомним, что Первый вице-президент Азербайджана, Президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева во время поездки в феврале в город Гянджа ознакомилась с имеющимися в школе условиями, дала соответствующие поручения по проведению в здании работ по реконструкции.

В последний раз ремонт в здании школы, находящейся в эксплуатации с 1965 года, был проведен в 1988 году, и здесь возникла потребность в капитальной реконструкции. До сих пор в школе на 640 ученических мест обучались 795 учеников.

В рамках проведенной работы с учетом капитального ремонта в старом здании школы и имеющейся потребности было осуществлено строительство нового корпуса на 280 мест. В настоящее время в школе с азербайджанским и русским секторами созданы условия для обучения тысячи учеников.

В новом здании школы имеется 51 классная комната, лаборатории по химии, биологии, физике, кабинет труда, кабинет военной подготовки, спортивный, актовый залы, библиотека, учительская, а также медицинский кабинет, кухня и столовая. Школа оснащена необходимым инвентарем и оборудованием. Кроме того, на территории сооружена спортивная площадка с искусственным газоном. Школа оснащена постоянной отопительной и водной системами, на территории уложено асфальтовое покрытие, создана озеленительная полоса.

И первое поздравление коллектив школы получил в новом учебном году от Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой. Поздравления и приветствия Первого вице-президента были переданы коллективу школы.

Преподаватель школы Джейран Мамедова поделилась своей радостью: «В День знаний испытываю большую радость и как учитель, и как родитель, поскольку наша школа, где я преподаю много лет, сдана в пользование преподавателей и учащихся после капитального ремонта. В этом году также четверо моих внуков впервые идут в эту школу. Уверена, что в школе, где созданы столь современные условия обучения, и мои внуки, и все учащиеся продемонстрируют высокие результаты. Потому что в нашей школе созданы для этого все условия. Здесь имеются современные предметные кабинеты, классные комнаты, лаборатории, спортивный зал. От имени всего нашего коллектива выражаю Мехрибан ханым Алиевой нашу благодарность за столь прекрасные условия».

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По инициативе Фонда Гейдара Алиева в Гяндже после капитального ремонта еще одна школа сдана в пользование учеников и преподавателей в новом учебном году. Это Гянджинская городская полная средняя школа номер 34 имени Самира Велиева.

В построенном в 1984 году здании школы капитальные ремонтные работы осуществлялись с мая нынешнего года. В школе на 640 ученических мест действуют 36 классных комнат, лаборатория, кабинеты труда, информатики, военной подготовки, лингафонный кабинет, оснащенные необходимым оборудованием, а также дошкольные классные комнаты.

Ученица школы Ильхама Аскерова, выразив большую радость по поводу того, что продолжит обучение в новом учебном году в столь современной школе, сказала: «Ввиду отсутствия ремонта в прежнем здании нашей школы мы не могли получать качественное образование. Особенно из-за отсутствия кабинетов по некоторым предметам наши уроки носили не практический, а теоретический характер. Я хотела, чтобы наша школа была такой же современной, как и другие школы нашего города. Нынешний учебный год стал двойной радостью для преподавателей и учащихся нашей школы. Теперь и мы имеем полностью современную школу. Отныне мы будем учиться с большим энтузиазмом, в будущем постараемся поступить в вузы с высокими баллами».

Ученик Эльвин Сафаров: «Сегодня не только «День знаний», но и день сдачи в эксплуатацию нашей школы после капитального ремонта. Коллектив нашей школы очень рад двум знаменательным событиям. В настоящее время в кабинете биологии мы проходим первый наш урок в этом учебном году. Сейчас наш кабинет биологии, а также другие предметные кабинеты, лаборатории обеспечены всем необходимым оборудованием, учебными пособиями. Современная спортивная площадка и спортивный зал нашей школы позволят нам сохранить здоровье, а также правильно заниматься различными видами спорта.

От имени всех учащихся благодарим Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву за такую радость, высокое внимание и заботу».

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Поездка Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в феврале в Гянджу стала переломной в жизни яслей-детского сада номер 32. Именно в это время было принято решение о реконструкции этого детского сада.

В это время до внимания Мехрибан Алиевой было доведено, что построенное в 1985 году здание нуждается в капитальном ремонте. Первый вице-президент подчеркнула важность реконструкции этого детского сада, усиления его материально-технической базы в короткий срок.

В настоящее время для функционирующего с 1985 года яслей-детского сада Фондом Гейдара Алиева построено новое здание на 280 мест, детский сад оснащен инвентарем и оборудованием, и здесь укомплектовано 14 групп. В детском саду созданы спальни, а также другие необходимые комнаты, музыкальный, спортивный залы, предусмотренные для обучения и отдыха детей. Территория, где расположен детский сад, оснащенный постоянным отоплением и водной системой, благоустроена, заложена зона озеленения. А это свидетельствует об успешной реализации программы Фонда Гейдара Алиева по развитию дошкольных учебных заведений.

Выражая свое удовлетворение созданными в детском саду условиями, родительница Земфира Гулиева сказала: «В феврале этого года я привела своего внука в этот детский сад. Хорошо помню, что тогда детский сад был в запущенном состоянии. Естественно, то, что внук в подобных условиях не сможет нормально обучаться, вызывало у меня и всех членов моей семьи чувство сожаления. Однако сегодня я испытываю большое чувство радости. Поскольку детский сад полностью реконструирован. Здесь созданы все условия для воспитания и обучения малышей. Комнаты обеспечены всем оборудованием. Эти комфортные условия очень радуют малышей, мы - родители, выражаем глубокую благодарность Мехрибан ханым Алиевой за созданные для детей условия».

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