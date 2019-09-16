Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового учебного комплекса полной средней школы номер 300 в Бинагадинском районе Баку (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в понедельник приняли участие в открытии нового учебного комплекса полной средней школы номер 300 на 960 ученических мест в Бинагадинском районе Баку, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Директор учебного заведения Ирада Халилова проинформировала главу государства о проделанной работе.

Она сообщила, что в новом учебном комплексе школы созданы самые современные условия. Различные лаборатории позволят учащимся на практике закреплять полученные знания, в спортзале можно заниматься различными видами спорта.

Здание школы было построено в 1932 году. В то время она была рассчитана на 400 ученических мест. В настоящее время здесь, включая и новый учебный комплекс, обучаются 1944 учащихся. Их обучением и воспитанием занимается педагогический коллектив из 138 учителей.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в спортивном зале, военном кабинете, экоклассе, кабинетах информатики, химии, различных классных комнатах и столовой нового учебного корпуса, побеседовали с учителями и учениками, пожелали им успехов в новом учебном году.

Было рассказано, что 77 процентов выпускников этого учебного заведения, окончивших школу в прошлом учебном году, приняты в вузы. Ежегодно среди выпускников школы есть учащиеся, набравшие более 600 баллов и поступившие не только в вузы нашей страны, но и престижные университеты зарубежных государств. Ученики школы достойно представляют учебное заведение на многочисленных состязаниях знаний, спортивных соревнованиях, олимпиадах, завоевывая различные медали. Новый учебный комплекс позволит сделать эти успехи еще более внушительными. Учащиеся будут учиться здесь в просторных, светлых классах, оснащенных всеми необходимыми учебными пособиями, а учителя – преподавать ученикам в современных условиях.

Развитие и будущее каждого государства связаны с уровнем образования. Инвестиции, вкладываемые в эту сферу, направлены на будущее. В настоящее время Азербайджан — одна из стран-лидеров с этой точки зрения. Ни в одной стране за столь короткий срок не построено такое количество школ. Фонд Гейдара Алиева вносит существенный вклад в принимаемые в этом направлении меры. География и масштаб проектов Фонда, реализуемых в данной сфере, с каждым годом расширяются.

После ознакомления с созданными в школе условиями Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с учителями и родителями, поздравили их.

Бабушка ученика первого класса Фарида Гусейнова: Дорогой наш Президент, уважаемая Мехрибан ханым, очень рады вас здесь видеть. Мой внук принят в первый класс этой школы. От своего имени, от имени родителей благодарю вас за создание таких прекрасных условий для наших детей. Да дарует Вам Аллах здоровья, долгих лет жизни.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо. Я тоже очень рад, что дети начинают новый учебный год в новой школе. Это в то же время рабочее место учителей. Довольны и родители, и дети, и учителя. Наша основная цель заключается в том, чтобы наш народ был доволен, уровень жизни народа с каждым днем повышался, дети учились в красивых школах.

За последние годы проделана огромная работа по строительству школ. Достаточно сказать, что в последние годы и в городе Баку, и во всех регионах построено или отремонтировано более 3200 школ. В этом году будет заново отстроено более 80 школ, а в школах, которые все еще не отремонтированы, в предстоящие годы обязательно будут проведены ремонтные работы.

Эта школа действительно радует глаз. Созданы все необходимые условия, школа оснащена оборудованием. Как мне сообщили, прежнее состояние школы было плачевным. То есть, здесь и для учителей были большие трудности, и дети обучались в неотремонтированной школе, находящейся в негодном состоянии. Сейчас созданы такие условия. Однако это только часть работы. Разумеется, основной вопрос заключается в том, чтобы, наряду с прекрасными условиями, был также высокий уровень образования и обучающиеся здесь дети в будущем сумели занять достойное место в жизни. Поэтому повышение уровня образования сегодня является одним из важных вопросов, стоящих на повестке дня, и результаты в этом направлении есть.

Должен также сообщить, что в последние годы растет число тех, кто выбирает профессию учителя. Учитель всегда был очень уважаемой профессией в Азербайджане. К учителю всегда было большое уважение. А сегодня оно находится на еще более высоком уровне. Повышение заработной платы учителей, улучшение условий их работы приводит к тому, что число желающих стать учителем по сравнению с предыдущими годами намного возросло. Еще раз поздравляю детей, родителей, учителей со строительством новой школы, сказал глава государства.

Учительница химии Ягут Монсюмова: Уважаемый Президент, разрешите и мне от имени нашего коллектива передать Вам нашу признательность. По правде говоря, трудно найти слова, чтобы передать нашу благодарность. Господин Президент, Вы строите, ремонтируете школы. Это - отношение к образованию. Это - отношение к государству. Это новое школьное здание, построенное по Вашему поручению, - самый дорогой нам подарок в «День знаний». Мы всегда ощущаем Вашу заботу. Сдача такой красивой, грандиозной школы от души радует нас, учителей, стимулирует нас работать еще лучше, еще больше повышает нашу ответственность. Я видела химическую лабораторию, кабинеты нашей школы. Честно говоря, раньше такие лаборатории, кабинеты мы видели только в фильмах. Сейчас это реальность Азербайджана.

Знаем, что в мире очень много конфликтов, проблем. Благодаря Вам в нашем Азербайджане стабильно, спокойно. Это — результат Вашей дальновидной политики. Большие заслуги в достигнутых успехах принадлежат также нашей дорогой, многоуважаемой Мехрибан ханым. Мехрибан ханым, мы безгранично Вас любим, нет слов, чтобы передать нашу любовь. Еще раз большое спасибо за то, что, уделив нам свое драгоценное время, вы пришли на встречу с нами.

Господин Президент, от имени нашего коллектива выражаем Вам признательность за эту прекрасную школу, за всю проводимую Вами работу. Да хранит Аллах Вас, нашу дорогую Мехрибан ханым, всю Вашу семью.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо. Благодарю за теплые слова. Вновь желаю вам успехов, еще раз поздравляю вас. Уверен, что обучающиеся здесь дети в будущем займут достойное место в жизни и будут делать большие дела для нашего государства, нашего народа, внесут свой вклад в наше общее развитие.

В заключение была сделана фотография на память.