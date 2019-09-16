Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева наблюдали за церемонией открытия 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике в Баку

БАКУ/Trend/ - В Баку, на Национальной гимнастической арене прошла торжественная церемония открытия 37-го Чемпионата Мира по художественной гимнастике.
За церемонией наблюдали Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди, Президент Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиева и члены их семьи.
Церемония открытия началась с представления национальных флагов стран-участниц турнира.
На церемонии выступили министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов, а также президент Международной федерации гимнастики Моринаре Ватанабе.
Участники торжественной церемонии и зрители почтили минутой молчания память Бруно Гранди - бывшего президента Международной федерации гимнастики, скончавшегося на прошлой неделе.
Азад Рагимов, Моринари Ватанабе и посол Чемпионата мира, многократная чемпионка мира и Олимпийских игр Яна Батыршина объявили Чемпионат открытым.
На торжественной церемонии открытия турнира был исполнен Государственный гимн Азербайджана. Его в формате а капелла исполнила заслуженная артистка страны Тунзаля Агаева.
Кроме того, была принесена клятва от имени судей, гимнастов и их тренеров.
Заслуженный артист Мири Юсиф исполнил песню "Birinci ol" ("Будь первым!"), написанную специально к открытию Чемпионата мира в Баку.
В ходе церемонии зрителям было продемонстрировано яркое шоу "Восточная сказка", поставленное на основе традиционных восточных мотивов. В этом красочном шоу приняли участие около 200 гимнастов и их тренеров, представляющих различные гимнастические направления. Самому юнрому участнику шоу - всего девять лет.
Торжественную церемонию открытия Чемпионата завершило выступление народного артиста Азербайджана Эмина Агаларова. Он исполнил одни из своих самых знаменитых песен - "Давай сбежим в Баку" и хит "Мой Азербайджан". Кроме того, Эмин Агаларов исполнил легендарную "Синюю вечность" Муслима Магомаева.
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