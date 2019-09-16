Президент Ильхам Алиев: Повышение уровня образования сегодня является одним из важных вопросов, стоящих на повестке дня, и результаты в этом направлении есть (версия 2)

(Добавлены подробности. Первая версия опубликована в 17:55)

БАКУ /Trend/ - Повышение уровня образования сегодня является одним из важных вопросов, стоящих на повестке дня, и результаты в этом направлении есть.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в понедельник, открывая совместно с Первой леди Мехрибан Алиевой, новый учебный комплекс полной средней школы номер 300 на 960 ученических мест в Бинагадинском районе Баку, сообщает Trend.

"Я очень рад, что дети начинают новый учебный год в новой школе. Это в то же время рабочее место учителей. Довольны и родители, и дети, и учителя. Наша основная цель заключается в том, чтобы наш народ был доволен, уровень жизни народа с каждым днем повышался, дети учились в красивых школах.

За последние годы проделана огромная работа по строительству школ. Достаточно сказать, что в последние годы и в городе Баку, и во всех регионах построено или отремонтировано более 3200 школ. В этом году будет заново отстроено более 80 школ, а в школах, которые все еще не отремонтированы, в предстоящие годы обязательно будут проведены ремонтные работы

Эта школа действительно радует глаз. Созданы все необходимые условия, школа оснащена оборудованием. Как мне сообщили, прежнее состояние школы было плачевным. То есть, здесь и для учителей были большие трудности, и дети обучались в неотремонтированной школе, находящейся в негодном состоянии. Сейчас созданы такие условия. Однако это только часть работы. Разумеется, основной вопрос заключается в том, чтобы, наряду с прекрасными условиями, был также высокий уровень образования и обучающиеся здесь дети в будущем сумели занять достойное место в жизни. Поэтому повышение уровня образования сегодня является одним из важных вопросов, стоящих на повестке дня, и результаты в этом направлении есть", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул в своем выступлении роль и значение профессии учителя.

"Должен также сообщить, что в последние годы растет число тех, кто выбирает профессию учителя. Учитель всегда был очень уважаемой профессией в Азербайджане. К учителю всегда было большое уважение. А сегодня оно находится на еще более высоком уровне. Повышение заработной платы учителей, улучшение условий их работы приводит к тому, что число желающих стать учителем по сравнению с предыдущими годами намного возросло. Еще раз поздравляю детей, родителей, учителей со строительством новой школы", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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