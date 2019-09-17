Хикмет Гаджиев: Азербайджан признан на международном энергорынке как надежный партнер (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан признан на международном энергетическом рынке как надежный партнер.

Об этом сказал заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, сообщает во вторник Trend.

Гаджиев подчеркнул, что на основании нефтяной стратегии, определенной великим лидером Гейдаром Алиевым, 25 лет назад, на фоне угроз и рисков, с которыми столкнулся Азербайджан в очень сложный геополитический период, был подписан «Контракт века» с ведущими международными компаниями, и страна заложила основу успешной энергетической стратегии и энергетической дипломатии.

«С подписанием «Контракта века» началась новая нефтяная эра, пользу от которой увидел азербайджанский народ. Успешная энергетическая стратегия, проводимая Азербайджаном, наряду с основой независимости, процветания и экономического развития страны, стала важным фактором, вносящим вклад в энергетическую безопасность, как в международной, так и региональной плоскости. Одним из основных принципов энергетической стратегии Азербайджана является механизм ее прозрачного и успешного управления. Сегодня в энергетической стратегии Азербайджана есть очередная важная опорная точка – Азербайджан уже стал страной, экспортирующей газ. Проекты TANAP и TAP уже вступили в завершающие стадии своей реализации, и мы надеемся, что совместно с нашими партнерами достигнем скорейшего их завершения, и Азербайджан внесет свой вклад в энергетическую безопасность Европы», - сказал Гаджиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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