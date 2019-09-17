Хикмет Гаджиев: Азербайджан не обращался за каким-либо статусом в ОДКБ

БАКУ /Trend/ - Азербайджан не обращался за каким-либо статусом в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и обсуждений по этой теме не проводится.

Об этом заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сказал журналистам в рамках семинара на тему 25 летия подписания "Контракта века", сообщает во вторник Trend.

«Несмотря на то, что Азербайджан не предпринимал таких обращений, армянская сторона, исходя из своих фобий и комплексов, делает попытки обсуждения любых вопросов вне дипломатических рамок», - подчеркнул Гаджиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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