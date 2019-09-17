Хикмет Гаджиев: Азербайджан не обращался за каким-либо статусом в ОДКБ (версия 2)

17 сентября 2019 12:20 (UTC+04:00)

добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:57)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан не обращался за каким-либо статусом в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и обсуждений по этой теме не проводится.

Об этом заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сказал на семинаре на тему подписания "Контракта века", сообщает во вторник Trend.

«Несмотря на то, что Азербайджан не предпринимал таких обращений, армянская сторона, исходя из своих фобий и комплексов, делает попытки обсуждения любых вопросов вне дипломатических рамок», - подчеркнул Гаджиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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