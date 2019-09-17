Али Ахмедов: Во главе виртуальной оппозиции стоят Али Керимли и индивидуумы, получившие убежище за рубежом (версия 3)

17 сентября 2019 14:17 (UTC+04:00)

добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:23)

БАКУ /Trend/ - Во главе виртуальной оппозиции стоят Али Керимли и индивидуумы, получившие убежище за рубежом.

Об этом в своей статье «Виртуальная оппозиция» написал в социальной сети Facebook вице-премьер, зампред - исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов, сообщает во вторник Trend.

«Ни для кого не секрет, что в последнее время в Азербайджане сформировался новый вид оппозиции. Вкратце его можно назвать виртуальной оппозицией. Во главе этого вида оппозиции стоят Али Керимли и индивидуумы, получившие убежище за рубежом. Оппозиционность Али Керимли древняя, как и само это слово. Поняв, что реальная оппозиционность не приносит пользу, он перешел к виртуальной оппозиционности», - пишет в соцсетях Ахмедов.

По словам вице-премьера, сама по себе виртуальная оппозиция не является серьезным участником политического процесса.

В таком случае возникает вопрос, почему этому уделяется внимание: «Во-первых, за исключением нескольких персон, те, кто представляется «представителями» виртуальной оппозиции на самом деле прикрыты, поэтому их личность неизвестна. Вполне возможно, что те, кто представляет себя в соцсетях азербайджанским оппозиционером, не азербайджанцы и не граждане Азербайджана. Условие анонимности, создаваемой соцсетями, делает это возможным. Дискуссии, проводимые о вмешательствах извне в политические процессы в стране, в определенной степени связаны со сказанным. Во-вторых, политический процесс предусматривает личное участие гражданина, потому что речь идет о волеизъявлении человека. И опять все та же анонимность, использование вымышленных имен делает реализацию этого условия невозможным, и непонятно, кто высказывается, кто протестует, а кто призывает. Неизвестно, есть ли вообще такой человек, или один человек представляет нескольких.

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