Али Ахмедов: Во главе виртуальной оппозиции стоят Али Керимли и индивидуумы, получившие убежище за рубежом (версия 4)

добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:23)

БАКУ /Trend/ - Во главе виртуальной оппозиции стоят Али Керимли и индивидуумы, получившие убежище за рубежом.

Об этом в своей статье «Виртуальная оппозиция» написал в социальной сети Facebook вице-премьер, зампред - исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов, сообщает во вторник Trend.

«Ни для кого не секрет, что в последнее время в Азербайджане сформировался новый вид оппозиции. Вкратце его можно назвать виртуальной оппозицией. Во главе этого вида оппозиции стоят Али Керимли и индивидуумы, получившие убежище за рубежом. Оппозиционность Али Керимли древняя, как и само это слово. Поняв, что реальная оппозиционность не приносит пользу, он перешел к виртуальной оппозиционности», - пишет в соцсетях Ахмедов.

По словам вице-премьера, сама по себе виртуальная оппозиция не является серьезным участником политического процесса.

В таком случае возникает вопрос, почему этому уделяется внимание: «Во-первых, за исключением нескольких персон, те, кто представляется «представителями» виртуальной оппозиции на самом деле прикрыты, поэтому их личность неизвестна. Вполне возможно, что те, кто представляет себя в соцсетях азербайджанским оппозиционером, не азербайджанцы и не граждане Азербайджана. Условие анонимности, создаваемой соцсетями, делает это возможным. Дискуссии, проводимые о вмешательствах извне в политические процессы в стране, в определенной степени связаны со сказанным. Во-вторых, политический процесс предусматривает личное участие гражданина, потому что речь идет о волеизъявлении человека. И опять все та же анонимность, использование вымышленных имен делает реализацию этого условия невозможным, и непонятно, кто высказывается, кто протестует, а кто призывает. Неизвестно, есть ли вообще такой человек, или один человек представляет нескольких».

Таким образом, по словам вице-премьера в соцсетях попирается принцип «один человек один голос», являющийся одним из фундаментальных требований демократии, и в результате появляется виртуальная оппозиция, о которой шла речь выше.

«В-третьих, виртуальная оппозиция создает уникальную возможность для того, чтобы обливать грязью политический процесс и попирать нравственные ценности. Поведение представителей оппозиции в соцсетях не только известно всем, но и стало вызывать очень серьезное общественное недовольство. Очевидно то, что все, у кого нет элементарного воспитания, стали «политическими героями», составляя «теневую власть» претендующего на власть Али Керимли. Представьте себе, что на высокие должности в будущей виртуальной власти смогут претендовать те, кто в большей мере проявляет невоспитанность и сильнее ругается – те, кто не имеет необходимого образования, не обладает моральными качествами, а умеют только браниться, оскорблять и претендовать на власть», - отметил Ахмедов.

Вице-премьер напомнил, что Азербайджан уже проходил этот путь в 1992-1993 годы: «И тогда самым «ярким» представителем претендующих на власть подобным путем был именно Али Керимли. Разница лишь в том, что раньше он был рядовым членом «команды сквернословящих», а теперь стоит во главе ее и дает поручения. Не надо забывать, что сквернословие и оскорбления со стороны виртуальной оппозиции - это продуманная тактика. Они понимают, что не смогут победить в интеллектуальной борьбе с членами правящей партии «Ени Азербайджан», отличающихся воспитанием, поведением и культурой. Поэтому место политико-интеллектуальных дискуссий у виртуальной оппозиции занимает ругань и оскорбления. Видимо, они надеются, что посредством нравственного террора смогут очернить достойных людей и молодежь ПЕА, и останутся на поле боя одни. И никак не поймут, что с подобной безнравственностью, с таким поведением и формами борьбы уже остались совсем одни, и общество отвернулось от них», - говорится в статье вице-премьера.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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