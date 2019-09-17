Президент Ильхам Алиев принял министра экономики и устойчивого развития Грузии (ФОТО) (версия 2)

17 сентября 2019 15:02 (UTC+04:00)

(Добавлены подробности. Первая версия опубликована в 13:22)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял министра экономики и устойчивого развития Грузии Натию Турнава, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Натия Турнава передала главе государства приветствия премьер-министра Грузии Георгия Гахарии.

На встрече было отмечено успешное развитие двусторонних дружественных отношений между Азербайджаном и Грузией в различных областях, выражено удовлетворение расширением сотрудничества в экономической сфере в отдельных направлениях.

В ходе беседы обсуждались вопросы расширения торгового оборота за счет диверсификации экономики, использования возможностей железной дороги Баку-Тбилиси-Карс с целью увеличения объема транзитных грузоперевозок, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в области энергетики, инвестирования, электроэнергетики, туризма.

Глава государства выразил признательность за приветствия премьер-министра Георгия Гахарии и просил передать его приветствия премьер-министру Грузии.

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  • Президент Ильхам Алиев принял министра экономики и устойчивого развития Грузии (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял министра экономики и устойчивого развития Грузии (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял министра экономики и устойчивого развития Грузии (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял министра экономики и устойчивого развития Грузии (ФОТО) (версия 2)
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Президент Ильхам Алиев принял министра экономики и устойчивого развития Грузии (ФОТО)
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