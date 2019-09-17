Президент Ильхам Алиев предоставил деятелям культуры персональную пенсию Президента Азербайджана

17 сентября 2019 18:47 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал во вторник распоряжение о предоставлении деятелям культуры персональной пенсии Президента Азербайджана.

Согласно распоряжению, за многолетнюю плодотворную деятельность в сфере музыки в Азербайджане следующим лицам предоставляется персональная пенсия Президента Азербайджана:

Дадашов Ага Дадаш Гаджи Бала оглу

Афандиева Имруз Мамед Садых гызы

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Азербайджана поздравил чилийского коллегу
Политика 18:54
Группе деятелей культуры Азербайджана присвоены почетные звания
Политика 18:53
Президент Ильхам Алиев наградил деятелей культуры медалью "Терегги"
Политика 18:51
Президент Ильхам Алиев наградил деятелей культуры Почетным дипломом
Политика 18:27
Президент Ильхам Алиев принял министра экономики и устойчивого развития Грузии (ФОТО)
Политика 13:22
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева наблюдали за церемонией открытия 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 16 сентября 20:36
Лента новостей
Атмосфера на трибунах Национальной арены гимнастики всегда доброжелательная – зрительница
Общество 19:06
В Азербайджане хорошие, перспективные гимнастки — представитель грузинской делегации на Чемпионате мира в Баку
Общество 19:04
Президент Азербайджана поздравил чилийского коллегу
Политика 18:54
Группе деятелей культуры Азербайджана присвоены почетные звания
Политика 18:53
Президент Ильхам Алиев наградил деятелей культуры медалью "Терегги"
Политика 18:51
Президент Ильхам Алиев наградил деятелей культуры Почетным дипломом
Политика 18:27
Айдын Мирзазаде: Азербайджано-китайские отношения основаны на принципах дружбы и взаимовыгодного сотрудничества
Политика 18:22
В Узбекистане вступила в строй современная фабрика, специализирующаяся на окраске суровых нитей
Бизнес 18:13
В пригородных поселках Баку в связи с угрозой затопления начаты дренажные работы (ФОТО)
Общество 18:08