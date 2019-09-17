Президент Ильхам Алиев предоставил деятелям культуры персональную пенсию Президента Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал во вторник распоряжение о предоставлении деятелям культуры персональной пенсии Президента Азербайджана.
Согласно распоряжению, за многолетнюю плодотворную деятельность в сфере музыки в Азербайджане следующим лицам предоставляется персональная пенсия Президента Азербайджана:
Дадашов Ага Дадаш Гаджи Бала оглу
Афандиева Имруз Мамед Садых гызы
Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения
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