Министру обороны Азербайджана доложено о ходе учений (ФОТО/ВИДЕО)

18 сентября 2019 11:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Командующие видами войск, командиры воинских объединений и соответствующие должностные лица доложили о ходе учений министру обороны генерал-полковнику Закиру Гасанову, осуществляющему руководство широкомасштабными оперативно-тактическими учениями, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

После заслушивания докладов о решениях, принятых в связи с организацией деятельности в ходе проведения общевойсковых операций, были поставлены соответствующие задачи по управлению войсками.

Напомним, что, согласно плану, утвержденному Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, под руководством министра обороны начались широкомасштабные оперативно-тактические учения с привлечением различных видов и родов войск, воинских объединений и соединений.

В рамках учений предусматривается отработка вопросов организации и проведения контрнаступательной операции в горах путем нанесения превентивных ударов для разгрома группировки противника и овладения выгодными рубежами на освобожденных территориях.

В учениях задействовано до 10 тысяч человек из числа личного состава военнослужащих, более 100 единиц танков и бронетехники, 120 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 20 единиц армейской и фронтовой авиации, а также беспилотные летательные аппараты различного назначения.

В ходе учений, которые проходят в сложных условиях горно-лесистой, скалистой местности и радиоэлектронной обстановки, будут выполняться задачи по организации слаживания действий передовых, обходных отрядов во взаимодействии с основными ударными группировками, а также артиллерией, авиацией и другими элементами боевого порядка.
Основное внимание будет уделено совершенствованию навыков управления войсками, а также вопросам боевого, морально-психологического и материально-технического обеспечения.

Все действия будут проходить на различных полигонах, в учебных центрах с этапами боевой стрельбы в условиях, максимально приближенных к боевым.

Учения продолжатся до 20 сентября.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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  • Министру обороны Азербайджана доложено о ходе учений (ФОТО/ВИДЕО)
  • Министру обороны Азербайджана доложено о ходе учений (ФОТО/ВИДЕО)
  • Министру обороны Азербайджана доложено о ходе учений (ФОТО/ВИДЕО)
  • Министру обороны Азербайджана доложено о ходе учений (ФОТО/ВИДЕО)
  • Министру обороны Азербайджана доложено о ходе учений (ФОТО/ВИДЕО)
  • Министру обороны Азербайджана доложено о ходе учений (ФОТО/ВИДЕО)
  • Министру обороны Азербайджана доложено о ходе учений (ФОТО/ВИДЕО)
  • Министру обороны Азербайджана доложено о ходе учений (ФОТО/ВИДЕО)
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