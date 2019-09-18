Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Мы глубоко чтим память обеих гениальных личностей - Узеира Гаджибейли и Муслима Магомаева

18 сентября 2019 12:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Мы глубоко чтим память обеих гениальных личностей.

Об этом Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева написала на своей официальной странице в Instagram, сообщает в среду Trend.

«Сегодня День национальной музыки. 18 сентября 1885 года родился основоположник азербайджанской композиторской школы, гениальный композитор Узеир Гаджибейли. В том же году и в тот же день родился выдающийся представитель азербайджанской музыкальной культуры, великий композитор Муслим Магомаев. Мы глубоко чтим память обеих гениальных личностей», - отмечается на официальной странице в Instagram Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

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  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Мы глубоко чтим память обеих гениальных личностей - Узеира Гаджибейли и Муслима Магомаева
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Мы глубоко чтим память обеих гениальных личностей - Узеира Гаджибейли и Муслима Магомаева
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