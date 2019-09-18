Вице-премьер: Одним из наиболее грандиозных проектов последнего десятилетия XX века стал именно «Контракт века» (версия 3)

добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:03)

БАКУ /Trend/ - Одним из наиболее грандиозных проектов последнего десятилетия XX века стал именно «Контракт века».

Об этом на «круглом столе», посвященном 25-летию «Контракта века», сказал вице-премьер, зампредседателя - исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов, сообщает в среду Trend.

Он напомнил, что 20 сентября 1994 года был подписан «Контракт века», имеющий большое значение не только для экономики и энергетической сферы Азербайджана, но и с точки зрения осуществления глобальной энергетической политики в целом.

Необходимо признать, что одним из наиболее грандиозных проектов последнего десятилетия XX века стал именно «Контракт века», подчеркнул Ахмедов. «Подписание этого контракта однозначно стало возможно благодаря большому гению и воле Гейдара Алиева. Азербайджан в тот период только обрел государственную независимость. Политические процессы, протекавшие внутри и вокруг страны, по определенным причинам завершены не были. Грандиозная политика, проводившаяся Гейдаром Алиевым, включала в себя также разработку и осуществление нефтяной стратегии Азербайджана. В тот период ситуация в Азербайджане еще не полностью была стабилизирована, страна была в состоянии войны, существовали и другие факторы риска. Несмотря на все это, Гейдар Алиев смог разработать и осуществить этот проект, имеющий значение для Азербайджана и всего мирового энергетического рынка», - сказал вице-премьер.

Ахмедов подчеркнул, что «Контракт века» уже 25 лет служит азербайджанской экономике и делу благосостояния народа страны: «Самое большое значение этого проекта в том, что в страну стали поступать крупные финансовые средства, за счет которых начала развиваться экономика, улучшилось благосостояние людей, в стране обновилась инфраструктура», - сказал он.

Вице-премьер добавил, что «Контракт века» представляет большую важность и с геополитической точки зрения. «Успешная реализация этого проекта имеет большое значение и с точки зрения укрепления политической позиции и имиджа Азербайджана как в регионе, так и в мире», - сказал он.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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