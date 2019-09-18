Президент Ильхам Алиев принял госсекретаря Совета безопасности Беларуси (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял делегацию во главе с государственным секретарем Совета безопасности Беларуси Станиславом Засем, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Приветствуя членов делегации, Президент Ильхам Алиев сказал:

"Рад вас снова видеть. Вы не первый раз посещаете нашу страну. И каждый раз ваш визит предоставляет хорошую возможность поговорить о вопросах, представляющих взаимный интерес. Нет необходимости говорить о характере и духе наших отношений. Мы ими очень дорожим. Они основаны на дружбе, взаимопонимании, взаимной поддержке. И уверен, что Ваш нынешний визит также внесет вклад в дальнейшее развитие наших отношений.

У нас очень высокий уровень политического взаимодействия, регулярные, можно сказать, визиты глав государств, других официальных лиц, хорошие подвижки в торгово-экономической сфере, совместные проекты, совместное производство, сотрудничество в сфере безопасности, в том числе в военно-технической сфере. Так что отношения наполнены глубоким содержанием и нацелены на результат. Еще хотел бы сказать, что отличительная особенность наших отношений в том, что мы принимаем решения, определяем пути нахождения решений и видим результат. Так что думаю, что в будущем эта позитивная динамика будет сохранена, отношения будут успешно развиваться и будут приносить пользу нашим странам и народам. Еще раз приветствую вас в Азербайджане".

Государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь Станислав ЗАСЬ сказал:

"Спасибо, уважаемый господин Президент, уважаемый Ильхам Гейдарович. Спасибо за сегодняшнюю встречу. Для меня большая честь увидеться с Вами, пообщаться".

На встрече был проведен обмен мнениями о перспективах сотрудничества.

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