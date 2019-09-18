Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора в Баку, благоустроенного в рамках проекта "Наш двор" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В среду состоялась церемония открытия очередного двора в рамках реализуемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой проекта «Наш двор», направленного на благоустройство неремонтированных дворов, сообщает Trend .

В церемонии открытия двора, а также в массовой акции посадки деревьев, проведенной в ходе мероприятия, приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева.

Обновленный двор общей площадью 12 квадратных метров охватывает пять девятиэтажных и два 16-тиэтажных здания по улице Лютфизаде, 10, М.Рустамова, 21 и по улице Сараево,19 в Хатаинском районе, в которых проживает около 2 500 человек.

Основная цель проекта «Наш двор» заключается в содержании бакинских дворов в экологически чистом и благоустроенном состоянии, восстановлении озеленения, составляющего основу городской экологии, формировании здорового образа жизни, создании безопасных и комфортных условий жизни для жителей.

В очередном благоустроенном дворе предусмотрены возможности для удобного передвижения инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья, в целях создания благоприятных условий для развития детей всех возрастных групп и эффективного досуга молодежи на территории построены площадка с искусственным покрытием для мини-футбола, шахматная площадка, детские игровые площадки, установлены спортивные сооружения. Помимо этого, на территории установлены велосипедная дорожка, десять беседок, многочисленные скамейки и мусорные баки, основательно отремонтирован и полностью оборудован дом для проведения свадебных и поминальных церемоний.

Главная цель в создании таких площадок заключается в обеспечении здорового образа жизни молодежи, укреплении их здоровья, эффективной организации досуга, в том числе создании привычки регулярно заниматься спортом.

С учетом пожеланий жителей установлены новые фонарные столбы, полностью отремонтированы фасад и подъезды зданий. Наряду с восстановлением существующего озеленения, на территории дополнительно посажены 100 деревьев и кустарников, создана зеленая полоса на участке площадью 4 500 квадратных метров.

Двор, сданный в пользование жителей в Хатаинском районе, является тридцатым благоустроенным двором в рамках проекта «Наш двор».

Реализация данного проекта предусматривается во всех районах Баку. В связи с этим просьба представлять в Общественное объединение IDEA информацию и рекомендации о нуждающихся в благоустройстве дворах нашей столицы.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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