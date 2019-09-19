Али Ахмедов: «Контракт века» - не только прошлое, но и настоящее и будущее Азербайджана (версия 2)

изменен заголовок, добавлены подробности (первая версия опубликована в 17:08)

БАКУ /Trend/ - «Контракт века» не только прошлое, но и настоящее и будущее Азербайджана.

Об этом в своей статье написал в социальной сети Facebook вице-премьер, зампред — исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов, сообщает в четверг Trend.

«Со дня подписания нефтяного соглашения, названного «Контрактом века», и являющегося плодом гениальности, воли и мудрости Гейдара Алиева, проходит 25 лет. Несмотря на то, что в мире подписано много контрактов о добыче и транспортировке нефти и газа, соглашение, называемое «Контрактом века», связано с разработкой углеводородных запасов Азербайджана. Защита государственной независимости Азербайджана от известных в то время рисков, признание на международной арене, закладка основ будущего развития стали возможны благодаря подписанию «Контракта века», - отметил вице-премьер.

По словам Ахмедова, реализация проекта, предусматривающего инвестирование в объеме десятков миллиардов долларов в бедной, находящейся в условиях войны стране, не полностью нейтрализовавшей внешние угрозы, была большим риском для инвесторов: «Но они пошли на этот риск, поверив в личность и силу Гейдара Алиева. Это было торжеством дальновидности, ума и решимости Гейдара Алиева, как государственного деятеля. Добиться подписания «Контракта века» в условиях известных реалий с точки зрения внутренних и внешних рисков 90-х годов прошлого века, было примером не только гениальности и мудрости, но и большого героизма. Гейдар Алиев вышел из этой сложной геополитической «борьбы» как национальный герой».

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