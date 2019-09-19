Али Ахмедов: «Контракт века» - не только прошлое, но и настоящее и будущее Азербайджана (версия 3)

добавлены подробности (первая версия опубликована в 17:08)

БАКУ /Trend/ - "Контракт века" - не только прошлое, но и настоящее и будущее Азербайджана.

Об этом в своей статье в социальной сети Facebook написал вице-премьер, зампред — исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов, сообщает в четверг Trend.

"Со дня подписания нефтяного соглашения, названного "Контрактом века", и являющегося плодом гениальности, воли и мудрости Гейдара Алиева, проходит 25 лет. Несмотря на то, что в мире подписано много контрактов о добыче и транспортировке нефти и газа, соглашение, называемое "Контрактом века", связано с разработкой углеводородных запасов Азербайджана. Защита государственной независимости Азербайджана от известных в то время рисков, признание на международной арене, закладка основ будущего развития стали возможны благодаря подписанию "Контракта века", - отметил вице-премьер.

По словам Ахмедова, реализация проекта, предусматривающего инвестирование в объеме десятков миллиардов долларов в бедной, находящейся в условиях войны стране, не полностью нейтрализовавшей внешние угрозы, была большим риском для инвесторов: "Но они пошли на этот риск, поверив в личность и силу Гейдара Алиева. Это было торжеством дальновидности, ума и решимости Гейдара Алиева, как государственного деятеля. Добиться подписания "Контракта века" в условиях известных реалий с точки зрения внутренних и внешних рисков 90-х годов прошлого века, было примером не только гениальности и мудрости, но и большого героизма. Гейдар Алиев вышел из этой сложной геополитической "борьбы" как национальный герой".

Он напомнил, что «Контракт века» уже 25 лет служит Азербайджану: «Благодаря ему в казну страны поступили миллиардные средства, за счет которых неузнаваемо изменился облик Баку, городов и сел, построены дороги, прекрасные, современные городки для вынужденных переселенцев, школы, больницы, усилена армия и увеличена ее мощь, полностью изменилась наша жизнь и судьба. После «Контракта века» было подписано много новых соглашений, которые сделают будущее страны еще более цветущим».

Вице-премьер подчеркнул, что Гейдар Алиев построил независимый Азербайджан, заложил основу его будущего.

«Каждый азербайджанец питает к нему чувства глубокой признательности за исключительные заслуги, выражает приверженность политике Гейдара Алиева и тесно сплочен вокруг Президента Ильхама Алиева», - пишет Али Ахмедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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