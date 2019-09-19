Президент Ильхам Алиев принял председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял делегацию во главе с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.

Приветствуя членов делегации, Президент Ильхам Алиев сказал:

-Уважаемый господин председатель, уважаемые гости. Я рад приветствовать вас в Азербайджане. Добро пожаловать в нашу страну. Мы придаем очень большое значение вашему визиту. Уверен, что визит будет успешным и будет служить дальнейшему развитию и углублению наших двусторонних связей. Мы очень рады тому, что дружественные отношения между нашими странами успешно развиваются, охватывают все новые сферы и имеют очень хорошие перспективы на будущее.

Как вы знаете, я неоднократно посещал вашу страну с государственным, официальным, рабочим визитами. Последний мой визит был в апреле этого года в рамках мероприятия, связанного с конференцией "Один пояс, один путь". В рамках мероприятия состоялась моя встреча с Председателем, уважаемым господином Си Цзиньпином, на которой мы детально обсудили наши отношения и наметили перспективы на будущее сотрудничество. Высокий уровень политических отношений создает хорошую основу для того, чтобы отношения развивались и в других сферах. Мы рады значительному увеличению товарооборота между нашими странами. Рады тому, что заключаются новые контракты. Во время моего последнего посещения вашей страны было заключено десять соглашений. Мы рады тому, что китайские компании проявляют интерес к инвестиционным проектам в Азербайджане, а также работают в различных сферах, осуществляя проекты в рамках подписанных контрактов. У нас уже есть хорошие результаты в сфере энергетики, транспорта, гуманитарной сфере. Мы рады тому, что грузы из Китайской Народной Республики через Азербайджан транспортируются на мировые рынки. Также растет товарооборот, как я уже сказал, и азербайджанский экспорт в вашу страну, и ваш экспорт к нам.

Также хотел бы отметить, что мы рады тому, что все больше туристов из Китайской Народной Республики посещают Азербайджан по упрощенной схеме визового режима. И, конечно же, говоря о вопросах сотрудничества в транспортной сфере, хотел бы отметить, что мы в Азербайджане создали современную транспортную инфраструктуру, способную транспортировать грузы в большом объеме. Хотел бы также отметить наше активное сотрудничество в рамках международных организаций. Взаимная поддержка, оказанная нашими странами друг другу, создает хорошую обстановку для развития отношений по всем направлениям.

Особо хотел бы отметить отношения в рамках парламентской дипломатии. Межпарламентские связи между нашими странами представляют большую важность, и ваш визит в нашу страну еще раз это подчеркивает. Хочу пожелать вам приятного пребывания в Азербайджане и еще раз приветствую вас в нашей стране.

Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу сказал:

- Прежде всего, разрешите мне передать Вам большой привет и наилучшие пожелания от Вашего старого друга, Председателя Си Цзиньпина. За последние годы Председатель Си Цзиньпин провел с Вами много встреч по двусторонней линии, а также на многосторонних площадках. Вы вместе направляете высококачественное развитие китайско-азербайджанских отношений. И в то же время Вы установили между собой очень хорошие деловые отношения, а также личную крепкую дружбу. Как мне представляется, именно благодаря Вашей дальновидности, а также стратегическому направлению со стороны руководителей двух государств сегодня китайско-азербайджанские отношения поддерживают устойчивое, здоровое и стабильное развитие. Тем самым наши отношения уже стали образцом отношений между государствами. В апреле этого года председатель Си Цзиньпин пригласил Вас на второй саммит "Один пояс, один путь". Хочу особо отметить, что Вы единственный глава государства из Закавказья, приглашенный на этот саммит. На полях саммита состоялась встреча между Вами и председателем Си Цзиньпином. Вместе вы обозначили грандиозные планы дальнейшего развития китайско-азербайджанских отношений и вместе установили прочные основы для дальнейшего сотрудничества между нашими странами.

Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу отметил, что основа современной азербайджанской государственности была заложена общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым, и сегодня под руководством Президента Ильхама Алиева в стране господствует политическая стабильность. Он выразил свои поздравления по случаю больших успехов, достигнутых в нашей стране в социально-экономической сфере.

На встрече была выражена уверенность в том, что Азербайджан является надёжным партнером Китая, и наше сотрудничество и впредь будет динамично развиваться. Состоялся широкий обмен мнениями об увеличении товарооборота между двумя странами, развитии сотрудничества в сфере транспорта, промышленности, информационных и коммуникационных технологий, сельского хозяйства, науки, образования и в других областях. Было затронуто сотрудничество наших стран в рамках проекта "Один пояс, один путь", инициатором которого является Китай. Создание в Азербайджане современной транспортной инфраструктуры, способной перевозить большие объемы грузов, транспортировка китайских товаров на мировые рынки через Азербайджан были расценены как хороший показатель нашего сотрудничества в области транспорта.

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