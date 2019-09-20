Азербайджанская армия выполнила основной этап широкомасштабных учений с боевой стрельбой (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Выполнен этап боевой стрельбы широкомасштабных оперативно-тактических учений с привлечением различных видов и родов войск, воинских объединений и соединений, проводимых под руководством министра обороны Азербайджана, согласно плану, утвержденному Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

По замыслу учений, войска с применением вооружения и военной техники отработали учебно-боевые задачи по организации и проведению контрнаступательной операции в горах путем нанесения превентивных ударов для разгрома группировки противника и овладения стратегически выгодными районами и рубежами на освобожденных территориях. В ходе учений, проходящих в сложных условиях, горно-лесистой, скалистой местностях и радиоэлектронной обстановке, передовые, обходящие отряды выполнили задачи по организации слаженности действий во взаимодействии с основными ударными группировками, а также артиллерией, авиацией и другими элементами боевого порядка.

В учениях основное внимание уделялось совершенствованию навыков управления войсками, а также вопросам боевого, морально-психологического и материально-технического обеспечения. Все действия проходили на различных полигонах, в учебных центрах с этапами боевой стрельбы в условиях, максимально приближенных к боевым. Во время проведения подразделениями боевых стрельб и маневра огнем основное внимание обращалось на выполнение тактических задач с применением современного вооружения и военной техники.

Напомним, что проводятся широкомасштабные оперативно-тактические учения азербайджанской армии с привлечением различных видов и родов войск, воинских объединений и соединений. В учениях задействовано до 10 тысяч человек личного состава военнослужащих, более 100 единиц танков и другой бронетехники, 120 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 20 единиц армейской и фронтовой авиации, а также беспилотные летательные аппараты различного назначения. Учения продолжатся до 20 сентября.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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