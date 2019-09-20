Новруз Мамедов: «Контракт века» стал важной гарантией государственной независимости (версия 2)

20 сентября 2019 14:15 (UTC+04:00)

добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:23)

БАКУ /Trend/ - Глобальный проект «Контракт века» еще раз продемонстрировал всему миру стремление Азербайджана как суверенного государства стать хозяином своих природных ресурсов, защитить свои национальные, экономические и стратегические интересы, стал важной гарантией государственной независимости.

Об этом в пятницу написал на своей странице в Twitter в связи с 25-летием «Контракта века» премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов, сообщает Trend.

"Контракт, подписанный 25 лет назад между независимым Азербайджаном и ведущими мировыми нефтяными компаниями, был назван «Контрактом века» именно благодаря своей исторической, политической и международной значимости", - отмечает Новруз Мамедов.

"Контракт века" явился большим вкладом и гарантией только обретшего независимость молодого азербайджанского государства под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева в вечность, стабильность государственности, продолжительное развитие, международное сотрудничество, глобальную и региональную безопасность республики. В свершении этого исторического события решающую роль сыграли политико-дипломатический профессионализм великого лидера Гейдара Алиева, его мощная воля как личности и сильного руководителя, пишет Новруз Мамедов.

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