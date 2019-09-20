Президент Ильхам Алиев участвует в церемонии по случаю 25-летия «Контракта века» и Дня нефтяников (версия 2)

20 сентября 2019 14:11 (UTC+04:00)

(Добавлены подробности. Первая версия опубликована в 12:14)

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Центре Гейдара Алиева проходит церемония по случаю 25-летия "Контракта века" и Дня нефтяников, сообщает Trend.

В церемонии принимает участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства выступил на мероприятии с речью.

Затем посол США в Азербайджане Эрл Лиценбергер зачитал письмо государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Майкла Помпео.

Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп зачитал письмо Государственного секретаря по международной торговле Международного торгового департамента Соединенного Королевства.

Затем выступили региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гари Джонс и первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана Хошбахт Юсифзаде.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии по случаю 25-летия «Контракта века» и Дня нефтяников (ФОТО)
Политика 12:14
Елизавета Трусс и Кристофер Пинчер поздравили Президента Ильхама Алиева
Политика 19 сентября 22:16
Президент Азербайджана Ильхам Алиев удостоил группу работников нефтяной промышленности почетного звания "Заслуженный инженер"
Политика 19 сентября 21:03
Президент Ильхам Алиев наградил группу работников нефтяной промышленности
Политика 19 сентября 20:46
Президент Ильхам Алиев предоставил Кериму Керимову персональную пенсию Президента
Политика 19 сентября 20:35
Президент Ильхам Алиев принял председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ФОТО)
Политика 19 сентября 18:05
Лента новостей
С завтрашнего утра в Азербайджане резко похолодает
Общество 15:31
Расходы Standard Lizing сократились почти на 30%
Финансы 15:23
Конь на театральной сцене! Потрясающий спектакль "Кёроглу" о справедливости и любви (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 15:16
В Минобороны РФ объяснили волнение Пентагона из-за турецких С-400
В мире 15:11
Россия занимает второе место в товарообороте Грузии
Финансы 15:06
В Баку стартовал финал многоборья Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
Общество 15:04
В Турции отменены морские рейсы
Турция 15:04
В Казахстане прошли заседания двух влиятельных международных судебных ассоциаций - ФОТО
Общество 14:59
Турция экспортировала в Грузию более 5 тыс. т. кабелей и проводов
Бизнес 14:58