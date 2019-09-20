Президент Ильхам Алиев участвует в церемонии по случаю 25-летия «Контракта века» и Дня нефтяников (версия 2)

(Добавлены подробности. Первая версия опубликована в 12:14)

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Центре Гейдара Алиева проходит церемония по случаю 25-летия "Контракта века" и Дня нефтяников, сообщает Trend.

В церемонии принимает участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства выступил на мероприятии с речью.

Затем посол США в Азербайджане Эрл Лиценбергер зачитал письмо государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Майкла Помпео.

Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп зачитал письмо Государственного секретаря по международной торговле Международного торгового департамента Соединенного Королевства.

Затем выступили региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гари Джонс и первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана Хошбахт Юсифзаде.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.