Президент Ильхам Алиев поздравил мальтийского коллегу (версия 2)

(Добавлены подробности. Первая версия опубликована в 17:54)

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Мальты Джорджу Велле.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Республики Мальта – Дня независимости.

Верю, что развитие отношений дружбы и сотрудничества между нашими странами и впредь будет служить интересам наших народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Мальты - постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме главы государства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.