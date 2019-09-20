Президент Ильхам Алиев поздравил мальтийского коллегу (версия 2)

20 сентября 2019 19:37 (UTC+04:00)

(Добавлены подробности. Первая версия опубликована в 17:54)

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Мальты Джорджу Велле.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Республики Мальта – Дня независимости.

Верю, что развитие отношений дружбы и сотрудничества между нашими странами и впредь будет служить интересам наших народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Мальты - постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме главы государства.

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