Закир Гасанов встретился с госсекретарем Совета безопасности Беларуси (ФОТО)

21 сентября 2019 13:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с визитом в стране делегацией во главе с государственным секретарем Совета безопасности Беларуси Станиславом Засем.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство, стороны подчеркнули, что высокий уровень связей между нашими странами и дружеские отношения глав государств создают прочную основу для развития двустороннего сотрудничества.

В ходе обсуждения дальнейших действий, направленных на развитие военного сотрудничества и укрепление взаимоотношений между Азербайджаном и Беларусью, был особо отмечен вклад двух государств в региональную безопасность.

Говоря о большом потенциале для реализации совместных проектов в различных направлениях, в частности, в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах, министр, подчеркнув важность данной встречи, выразил уверенность, что это послужит дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества.

Выразив удовлетворенность развитием двусторонних отношений, Зась отметил наличие перспектив расширения связей между Беларусью и Азербайджаном, в том числе дальнейшего развития сотрудничества в военной области.

На встрече был подробно обсужден ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

(Текст: Турал Гараджаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Закир Гасанов встретился с госсекретарем Совета безопасности Беларуси (ФОТО)
  • Закир Гасанов встретился с госсекретарем Совета безопасности Беларуси (ФОТО)
  • Закир Гасанов встретился с госсекретарем Совета безопасности Беларуси (ФОТО)
  • Закир Гасанов встретился с госсекретарем Совета безопасности Беларуси (ФОТО)
Новости по теме
Закир Гасанов посетил воинские части в прифронтовой зоне, где продолжаются строительные работы (ФОТО)
Политика 13:17
В ходе учений азербайджанской армии отработано взаимодействие войск на макете местности (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 19 сентября 11:01
В ходе учений азербайджанской армии проведена рекогносцировка местности (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 18 сентября 18:18
Министру обороны Азербайджана доложено о ходе учений (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 18 сентября 11:41
Министру обороны Азербайджана представлен новый военный атташе Великобритании (ФОТО)
Политика 17 сентября 13:58
В Баку прошли оценочные учения НАТО (ФОТО/ВИДEO)
Политика 13 сентября 20:15
Лента новостей
В Техасе число погибших из-за шторма "Имельда" возросло до пяти
В мире 14:13
В Азербайджане в связи со штормом с морских платформ эвакуировано 500 нефтяников
Энергетика 14:10
Нацбренд Узбекистана представит новую линейку автомобилей
Бизнес 14:01
Президент Ильхам Алиев наградил Мусу Шекилиева орденом "За службу Отечеству" 2-й степени
Политика 13:56
Культ Баку. Что мы знаем о нашем Абшероне, или Как встретить осень без негатива (ФОТО)
Социум 13:53
Объем товарооборота между Казахстаном и Грузией сократился (Эксклюзив)
Финансы 13:42
Google заявил о создании самого мощного в мире квантового компьютера
В мире 13:41
ВБ: Экономика Казахстана продемонстрировала внушительный рост (Эксклюзив)
Бизнес 13:38
Иран проведет военно-морские учения с Россией и Китаем
Иран 13:31