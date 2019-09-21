Закир Гасанов встретился с госсекретарем Совета безопасности Беларуси (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с визитом в стране делегацией во главе с государственным секретарем Совета безопасности Беларуси Станиславом Засем.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство, стороны подчеркнули, что высокий уровень связей между нашими странами и дружеские отношения глав государств создают прочную основу для развития двустороннего сотрудничества.

В ходе обсуждения дальнейших действий, направленных на развитие военного сотрудничества и укрепление взаимоотношений между Азербайджаном и Беларусью, был особо отмечен вклад двух государств в региональную безопасность.

Говоря о большом потенциале для реализации совместных проектов в различных направлениях, в частности, в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах, министр, подчеркнув важность данной встречи, выразил уверенность, что это послужит дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества.

Выразив удовлетворенность развитием двусторонних отношений, Зась отметил наличие перспектив расширения связей между Беларусью и Азербайджаном, в том числе дальнейшего развития сотрудничества в военной области.

На встрече был подробно обсужден ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

(Текст: Турал Гараджаев)

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