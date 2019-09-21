Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Короля Саудовской Аравии (версия 2)

21 сентября 2019 18:05 (UTC+04:00)

добавлены подробности (первая версия опубликована в 15.04)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Служителю Двух Благородных Святынь, Королю Саудовской Аравии Салману бин Абдул-Азизу Аль Сауду.

"Рад от своего имени и от имени народа Азербайджана передать Вам и в Вашем лице всему Вашему народу искренние поздравления по случаю национального праздника Саудовской Аравии – Дня провозглашения Королевства.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, братскому народу Саудовской Аравии – постоянного мира и процветания", - говорится в послании главы государства.

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