Вышла из печати 88-я книга многотомника «Ильхам Алиев. Развитие - наша цель»

21 сентября 2019 23:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Вышла из печати 88-я книга многотомника «Ильхам Алиев. Развитие - наша цель».

Материалы, включенные в 88-ю книгу многотомника, ответственным за выпуск которого является руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики, академик Рамиз Мехтиев, охватывают период с июня по август 2018 года. Одним из мероприятий, на которых Азербайджан был успешно представлен в этот период, стал V Саммит глав государств прикаспийских стран. Выступая на Саммите, Президент Ильхам Алиев отметил, что дружеские и добрососедские отношения Азербайджана с прикаспийскими странами успешно развиваются. Глава государства подчеркнул, что двустороннее и многостороннее сотрудничество между нашими странами - важный фактор стабильности и безопасности на Каспийском море. Текст глубоко содержательного выступления Президента на Саммите включен в 88-ю книгу.

В книге содержатся информация о встречах Президента Ильхама Алиева в рамках его визита в Брюссель для участия в Саммите НАТО, текст выступления на встрече Североатлантического совета по миссии НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане, материалы о его визитах во Францию и Казахстан.

Читатели также могут ознакомиться в этом издании с материалами переговоров, проведенных главой государства с посетившими с визитом Азербайджан президентами Турции, Италии, Таджикистана, текстами заявлений для печати, сообщениями о подписании соглашений и договоров между странами. На всех встречах и переговорах Президента Азербайджана в качестве приоритетных поднимались вопросы урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в рамках норм международного права и территориальной целостности Азербайджана.

В 88-ю книгу многотомника вошли поздравительные послания руководителя страны личному составу органов полиции Азербайджанской Республики по случаю 100-летнего юбилея создания азербайджанской полиции, коллективу Конституционного суда в связи с 20-летним юбилеем Конституционного суда Азербайджанской Республики и другие письма.

В этом издании также собраны тексты речей Президента Ильхама Алиев на проходившем под председательством главы государства заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом полугодии 2018 года и предстоящим задачам, материалы о его поездках в Шамахинский, Исмаиллинский районы.

В книге даны раздел «Примечания», указатели «Личные имена», «Географические названия».

При подготовке 88-й книги, выпущенной «Азернешр», использованы материалы Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ).

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