В США началась встреча Эльмара Мамедъярова с сопредседателями МГ ОБСЕ (ФОТО) (Версия 2)

23 сентября 2019 00:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В США началась встреча министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Об этом, как передает Trend, написала на своей странице в Twitter глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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  • В США началась встреча Эльмара Мамедъярова с сопредседателями МГ ОБСЕ (ФОТО) (Версия 2)
  • В США началась встреча Эльмара Мамедъярова с сопредседателями МГ ОБСЕ (ФОТО) (Версия 2)
  • В США началась встреча Эльмара Мамедъярова с сопредседателями МГ ОБСЕ (ФОТО) (Версия 2)
  • В США началась встреча Эльмара Мамедъярова с сопредседателями МГ ОБСЕ (ФОТО) (Версия 2)
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