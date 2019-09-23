Утвержден план работы осенней сессии парламента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Утвержден план работы осенней сессии Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, сообщает в понедельник Trend.

В плане работ обсуждение законопроектов, представленных Президентом Азербайджана, депутатами Милли Меджлиса (парламента), Верховным судом, Генеральной прокуратурой, Верховным судов Нахчыванской АР, представленные в порядке законодательной инициативы, в том числе, законопроектов, входящих в госбюджет Азербайджана, в том числе, законопроектов «О профессиональных знаниях», «О социальных заказах», «О техническом регулировании», «О ломбардах», «О высшем образовании», «О кабельной сети», «О кинематографии», «О письменных памятниках», «О внутренних войсках», «Об охране репродуктивного здоровья», «О туризме», «О статусе военнослужащих», «О донорстве и трансплантации человеческих органов», «О сохранении и развитии мугамного искусства», и внесение поправок в ряд законопроектов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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