Первый вице-президент Мехрибан Алиева направила обращение участникам 45-й ежегодной конференции Международной ассоциации по оценке качества образования (версия 2)

(Добавлены подробности. Первая версия опубликована в 10:08)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева направила обращение участникам 45-й ежегодной конференции Международной ассоциации по оценке качества образования (IAEA 2019), передает Trend.

Обращение на церемонии открытия конференции зачитала заведующая отделом Администрации Президента по вопросам гуманитарной политики Фарах Алиева.

"Уважаемые участники конференции!

Дорогие гости!

Сердечно приветствую вас по случаю открытия 45-й ежегодной конференции Международной ассоциации по оценке качества образования. Выражаю удовлетворение тем, что столь авторитетное мероприятие вновь проводится в столице нашей страны.

Оценка знаний является неотъемлемой составной частью сферы образования. Объективная оценка результатов в ходе проверки различных знаний и умений и использование современных методов измерения имеют большое значение. Нынешняя конференция, посвященная теме «Оценка и принятие решения: индивидуальные и институциональные пути решения», с этой точки зрения будет способствовать повышению качества оценки в образовании и созданию новых тенденций в принятии решений.

В системе образования Азербайджана в последние годы достигнут ряд успехов. Мы являемся одной из первых стран на постсоветском пространстве, применивших современную систему оценки. Деятельность системы и сегодня высоко оценивается нашим обществом и форумами, организующими оценивание. В то же время в нашей стране проводились необходимые исследования на основе международных принципов развития оценки и была сформирована нормативно-правовая база в этой области.

Надежность оценки в процессе принятия решения и определение соответствующих способов оценивания для принятия более правильного решения являются одним из актуальных вопросов. Уверена, что проводимые на конференции с участием более 300 экспертов из 55 стран широкие обсуждения, связанные с различными аспектами системы оценки, сыграют важную роль в эффективном применении новых технологий оценки и формировании стандартов.

Желаю всем вам здоровья и успехов в дальнейшей деятельности", - говорится в обращении Первого вице-президента Азербайджана.

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