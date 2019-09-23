Азербайджан принимает конференцию IAEA 2019 (версия 2)

(Добавлены подробности. Первая версия опубликована в 10:10)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку состоялась церемония открытия 45-й ежегодной международной конференции Международной ассоциации по оценке качества образования (IAEA) на тему «Оценивание и принятие решений: индивидуальные и институциональные пути решения». Организатором международной конференции в Азербайджане является Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ). ГЭЦ является членом IAEA, и систематически участвует в мероприятиях этой международной организации. С 1975 года IAEA ежегодно проводит такие конференции, и в прошлом году форум состоялся в Великобритании. Азербайджан еще в 2007 году стал первой страной среди государств СНГ, который провел такую конференцию.

Она организуется в стране во второй раз. В работе нынешней конференции принимают участие свыше 300 делегатов из 55 стран, включая Азербайджан.

На официальной церемонии открытия прозвучал гимн Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend, выступив на мероприятии президент IAEA Рэнди Беннетт сообщил, что целью руководимой им организации является помощь развитию научной и практической оценки образования посредством профессионального обмена. Он подчеркнул, что, как принимающая мероприятие сторона - ГЭЦ усердно трудился для того, чтобы богатая темами конференция IAEA в очередной раз была проведена в Азербайджане. Центр разработал и подготовил интересную и информативную научную программу, а также ряд социальных мероприятий в Баку.

«IAEA 2019 обещает особую конференцию, которая будет богата стимулирующим обменом о том, каким образом можно развить оценивание образование. Тема «Оценивание и принятие решений: индивидуальные и институциональные пути решения» в центре проводимого исследования и применяемой практики ставит цель и использование оценки. Пусть эта конференция запомнится богатыми идеями и дискуссиями, а также пропагандируемыми взаимными связями. поможет совместной работе во имя повышения эффективности образования и улучшения мира», - сказал Рэнди Беннетт, пожелав участникам конференции плодотворной и приятной недели.

Заведующая отделом Администрации Президента по вопросам гуманитарной политики Фарах Алиева зачитала поздравительное письмо Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, адресованное участникам 45-й ежегодной конференции Международной ассоциации по оценке качества образования.

Выступив на мероприятии Председатель Совета директоров ГЭЦ Малейка Аббасзаде напомнила, что впервые конференция была проведена в Баку в 2007 году.

"Прошло уже 12 лет. За это время изменились и мы, а также мир подвергся влиянию новых практических, культурных и технологических новшеств. Такие большие перемены, без сомнений, должны стать причиной изменений в оценивании образования. За десятилетия оценивание стало одним из актуальных приоритетов в образовании и одной из тем обсуждения является проведение реформ в этой сфере. Основываясь на прежний опыт и результаты прошлогодней конференции на тему «Оценивание и большие данные» в Оксфорде можем сказать, что во время большинства оценок недостаток информации не находится в ряду обнаруженных проблем. Потому что, на самом деле в большинстве случаев, имеется достаточно богатая информационная база для принятия решений. Поэтому тему этой конференции мы определили в направлении «Оценивание и принятие решений», в котором необходимо вести наиболее интенсивные обсуждения.

Глава центра отметила, что именно с этой точки зрения, на конференцию приглашены лучшие исследователи по оцениванию и основные лица, пропагандирующие оценку в образовании, как средство институциональных реформ. Они обсудят различные перспективы принятия решений, основанных на оценивании. В этот ряд входят тесты в начальном образовании, оценка знаний языков, системы оценивания, школьное оценивание, философия оценивания, системы проверки оценивания, составление оценивания, сертификация учителей. Также основными темами обсуждения являются принятие решений, формирование политики, высшее образование, стратегия оценивания, развитие преподавателей, психологическая оценка, подготовка и оценивание учителей, оценка письменных работ, родительство, методы оценивания, сравнительные исследования, диагностическое оценивание, стандарты оценивания, обеспечение качества тестов, оценка для избрания, реформы в оценивании, модели применения оценивания, прогнозы приема, региональное развитие.

Кроме этого в программу включена панель государственной службы, поддерживаемая Астанинским региональным хабом в сфере государственной службы. Аббасзаде выразила надежду на то, что панельные сессии и обсуждения дадут стимул и пользу с интеллектуальной точки зрения.

"Мы очень заинтересованы в зарождении новых идей, создании взаимного сотрудничества. Мы приступаем к этому сотрудничеству подписанием соглашения с Cambridge Assessment (Кембриджское оценивание) в среду. Мы готовы сотрудничать с каждым в сфере применения методов оценивания в образовании и с нетерпением ждем этого.

Вместе с партнерами, спонсорами и всеми, кто оказал нам поддержку, мы постарались сделать ваш визит в Баку незабываемым и богатым приятными воспоминаниями!

Выражаю свою признательность каждому кто присутствует здесь и вновь сделал Баку центром обсуждений по оцениванию образования на этой неделе», - сказала Малейка Аббасзаде.

Министр образования Джейхун Байрамов отметил важность проведения столь влиятельного мероприятия в стране. Он отметил, что одной из основных задач, стоящих перед образовательной системой страны, является развитие человеческого капитала.

Заместитель министра иностранных дел, ректор Университета АДА, посол Хафиз Пашаев сообщил, что стоящие на повестке дня конференции вопросы, в том числе роль технологий в процессе оценивания, психологические исследования касательно экзаменационных процессов, роль учителей в образовании непосредственно влияют на ежедневную работу университетов.

Ректор подчеркнул, что Азербайджан достиг значительного прогресса в развитии прозрачного и надежного оценивания в образовании – субъективное и предвзятое оценивание времен советского периода заменено на экзаменационную систему, которая объективно определяет знания и навыки. Именно в результате этого, в стране повысилось качество как образования в университетах, так и выпускаемого ими человеческого капитала.

Поделившись опытом Университета АДА, Хафиз Пашаев отметил, что руководимый им вуз стал первым университетом, учитывавшим результаты SAT экзаменов во время приема на ступень бакалавра. Эти результаты учитываются наряду с другими необходимыми в процессе приема документами и результатами внутреннего собеседования. В настоящее время эта практика уже используется в других университетах страны.

Хафиз Пашаев рассказал, что Университет АДА, систематически работая совместно с ГЭЦ трудится над новыми методами и путями совершенствования экзаменационной системы в стране. К примеру, можно указать проверку логического и критического мышления абитуриентов во время экзаменов. Таким образом, абитуриенты взамен зубрежки, развивают такие важные навыки как анализ и критическое мышление. В дополнение к этому, впервые в стране, для подчеркивания значимости средней школы, в рамках пилотного проекта, Университет АДА совместил прием в вузы с результатами выпускных экзаменов. Таким образом, выпускники школы АДА, начавшей деятельность в этом году, будут приниматься на ступень бакалавра Университета АДА на основе системы заключительного внутреннего оценивания среднего балла (Cumulative Grade Point Average). Хафиз Пашаев сказал, что это новшество внесет в систему образования страны позитивные тенденции.

Он сообщил, что в результате анализа данных, с целью усовершенствования процесса приема Университет АДА в сотрудничестве в ГЭЦ будет оценивать знания по гуманитарным и техническим наукам, искать институциональные пути решения единого экзамена. А это освободит учащихся от необходимости дополнительных занятий с учителями.

Подчеркнув значимость среды в средней школе, ректор Пашаев подчеркнул, что здоровая классная среда необходима не только для получения знаний и навыков, но и как среда, формирующая гражданина.

Он выразил уверенность в том, что результаты обсуждений на конференции послужат повышению качества образования во всем мире.

На церемонии открытия было представлено видеообращение Амры Сабик – эль Райесс из Колумбийского университета (США). Она вспомнила, что в 2018 году была приглашена в Азербайджан Госдепартаментом США и министерством образования Азербайджана, вела здесь исследования. В обращении было отмечено, что Азербайджан придает особое значение развитию и оцениванию образования, тестовая практика является успешной, осуществляются мероприятия согласно вызовам, с которыми сталкивается система образования.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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