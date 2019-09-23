Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Губе

23 сентября 2019 16:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Губа-Гусар (девять километров) - Алпай-Кюркюн-Сусай Губинского района.

Согласно распоряжению, с целью строительства автомобильной дороги Губа-Гусар (девять километров) - Алпай-Кюркюн-Сусай, соединяющей пять населенных пунктов с населением численностью пять тысяч человек, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе государственных капиталовложений расходной части госбюджета на 2019 год, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяются 13,4 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

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