Обсуждены двусторонние отношения между Азербайджаном и Аргентиной

23 сентября 2019 18:48 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров встретился с министром иностранных дел и культа Аргентины Хорхе Фори в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство, в ходе встречи стороны выразили удовлетворенность текущим состоянием связей между двумя странами и обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества.

Министры обсудили аспекты укрепления сотрудничества в рамках международных организаций.

Стороны также отметили значимость визитов между двумя странами, на высоком уровне. Министр Эльмар Мамедъяров положительно оценил предстоящее участие делегации Аргентины на саммите Движения неприсоединения 25-26 октября в Баку.

В ходе встречи также был обсужден ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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