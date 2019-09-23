Обсуждены двусторонние отношения между Азербайджаном и Аргентиной

БАКУ/Trend/ - Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров встретился с министром иностранных дел и культа Аргентины Хорхе Фори в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство, в ходе встречи стороны выразили удовлетворенность текущим состоянием связей между двумя странами и обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества.
Министры обсудили аспекты укрепления сотрудничества в рамках международных организаций.
Стороны также отметили значимость визитов между двумя странами, на высоком уровне. Министр Эльмар Мамедъяров положительно оценил предстоящее участие делегации Аргентины на саммите Движения неприсоединения 25-26 октября в Баку.
В ходе встречи также был обсужден ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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