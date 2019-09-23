Эльмар Мамедъяров встретился с министром иностранных дел Нидерландов (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров встретился с министром иностранных дел Нидерландов Стефом Блоком.

Как сообщает в понедельник Trend со сылкой на МИД, на встрече было обсуждено текущее состояние двусторонних связей между двумя странами и перспективы их развития.

Министры провели обмен мнениями вокруг вопросов региональной безопасности. Эльмар Мамедъяров проинформировал противную сторону о текущем положении процесса урегулирования армяно-азербайджанского Нагорно-карабахского конфликта и отметил важность решения проблемы с точки зрения обеспечения устойчивого мира и безопасности в регионе на основе норм и принципов международного права и резолюций Совбеза ООН.

В ходе встречи были также обсуждены региональные и глобальные вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.