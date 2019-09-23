Посол: Саудовская Аравия придает особое значение отношениям с Азербайджаном

23 сентября 2019 20:14 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Саудовская Аравия придает особое значение отношениям с Азербайджаном.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал посол Саудовской Аравии в Азербайджане Хамад Абдулла Худаир на мероприятии, посвященном Национальному дню Саудовской Аравии.

«Продолжительные связи и взаимные визиты указывают на высокий уровень отношений. С начала этого года отношения между двумя странами значительно развивались в различных сферах. В законодательной сфере — делегация парламентской группы дружбы Азербайджан — Саудовская Аравия посетила Баку; в экономической сфере — проведено пятое заседание совместного комитета, а также бизнес-форум в Баку»,- сказал он.

Кроме того, дипломат отметил, что в сфере энергетики были совершены два взаимных визита министров энергетики двух стран.

«Во время этих визитов были подписаны соглашения и меморандумы о взаимопонимании, которые служат развитию двух стран»,- сказал Худаир.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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