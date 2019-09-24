Эльмар Мамедъяров встретился с главой Контртеррористического комитета СБ ООН

24 сентября 2019 00:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках 74-й сессии ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с исполнительным директором Контртеррористического комитета Совета Безопасности ООН Мишель Конинкс, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД.

Во время встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Контртеррористическим комитетом и обменялись мнениями о совместных действиях по борьбе с терроризмом.

Говоря о визите делегации комитета в Азербайджан в прошлом году, исполнительный директор высоко оценила положительный опыт Азербайджана в борьбе с терроризмом и подчеркнула важность обмена этим опытом с другими странами.

Эльмар Мамедъяров сказал, что Азербайджан решительно осуждает все формы терроризма, который представляет серьезную угрозу международному миру и безопасности, и отметил, что страна приложит все усилия для борьбы с ним.

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