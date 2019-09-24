Эльмар Мамедъяров встретился с премьером Республики Северная Македония (ФОТО)

24 сентября 2019 01:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Азербайджана встретился с премьер-министром Республики Северная Македония Зораном Заевым, сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

В ходе встречи стороны выразили удовлетворение всесторонним и динамичным развитием сотрудничества между Азербайджаном и Республикой Северная Македония на основе дружбы и взаимопонимания. На встрече была затронута важность продолжения политического диалога между, взаимных визитов на высоком уровне, экономического сотрудничества Азербайджаном и Республикой Северная Македония, а также продолжения гуманитарного сотрудничества.

Стороны обменялись мнениями по энергетическим проектам, реализованным по инициативе и при участии Азербайджана, и обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества в сфере энергетики.

Стороны также обменялись мнениями по региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

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  • Эльмар Мамедъяров встретился с премьером Республики Северная Македония (ФОТО)
  • Эльмар Мамедъяров встретился с премьером Республики Северная Македония (ФОТО)
  • Эльмар Мамедъяров встретился с премьером Республики Северная Македония (ФОТО)
  • Эльмар Мамедъяров встретился с премьером Республики Северная Македония (ФОТО)
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