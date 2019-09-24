Глава МИД Азербайджана встретился со своим коллегой из ОАЭ

БАКУ /Trend/ - В рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с министром иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейхом Абдуллой бин Зайд Аль Нахайяном, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана.

Министры выразили удовлетворение развитием политических связей между двумя странами и обменялись мнениями по различным вопросам повестки дня двустороннего сотрудничества и перспективам дальнейшего развития отношений. Было подчеркнуто, что взаимные визиты на высоком уровне играют важную роль в еще большем укреплении двусторонних отношений

Была отмечена важность продолжения успешного сотрудничества между двумя странами в рамках международных организаций.

Министры также обсудили вопросы региональной безопасности, представляющие взаимный интерес.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.