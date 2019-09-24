Эльмар Мамедъяров провел встречу с генсеком ОБСЕ (ФОТО)

24 сентября 2019 04:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках участия на 74-м заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД.

Министр довел до сведения генерального секретаря значимость, которую придает Азербайджан сотрудничеству с ОБСЕ. Стороны обменялись мнениями по различным вопросам повестки дня сотрудничества ОБСЕ и Азербайджана, в том числе по проектам, осуществляемым с участием Азербайджана и вносящим вклад в экономическое развитие на пространстве ОБСЕ. На встрече также были рассмотрены существующие программы сотрудничества между ОБСЕ и Азербайджаном.

Эльмар Мамедъяров отметил, что незаконное присутствие армянских вооруженных сил на оккупированных территориях Азербайджана является главной угрозой для мира и безопасности в регионе. Министр иностранных дел затем проинформировал о текущей ситуации в процессе урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, в том числе о последней встрече в Нью-Йорке с сопредседателями Минской группы.

Министр подчеркнул важность решения конфликта на основе норм и принципов международного права, Хельсинкского заключительного акта и соответствующих резолюций ООН, а также в соответствие с постановлениями и резолюциями ОБСЕ и других организаций.

Он подчеркнул необходимость разрешения конфликта для достижения прочного мира и безопасности в регионе.

Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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  • Эльмар Мамедъяров провел встречу с генсеком ОБСЕ (ФОТО)
  • Эльмар Мамедъяров провел встречу с генсеком ОБСЕ (ФОТО)
  • Эльмар Мамедъяров провел встречу с генсеком ОБСЕ (ФОТО)
  • Эльмар Мамедъяров провел встречу с генсеком ОБСЕ (ФОТО)
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