Причастные к убийству азербайджанского военнослужащего будут наказаны - МИД

БАКУ/Trend/- Встреча между двумя министрами иностранных дел в Нью-Йорке для определения текущей ситуации на переговорах по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта вновь была отмечена инцидентом и убийством азербайджанского военнослужащего. Азербайджан всеми средствами будет отслеживать это дело, а те, кто причастен, будут наказаны, сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

«Что же касается встречи министров иностранных дел, то на ней состоялся лишь обмен мнениями о существующих переговорах с пониманием того, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны активизировать свои усилия по обеспечению мира в регионе и уважению международных норм, принципов и порядков в регионе», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

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