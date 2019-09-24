Причастные к убийству азербайджанского военнослужащего будут наказаны - МИД

24 сентября 2019 10:19 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/- Встреча между двумя министрами иностранных дел в Нью-Йорке для определения текущей ситуации на переговорах по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта вновь была отмечена инцидентом и убийством азербайджанского военнослужащего. Азербайджан всеми средствами будет отслеживать это дело, а те, кто причастен, будут наказаны, сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

«Что же касается встречи министров иностранных дел, то на ней состоялся лишь обмен мнениями о существующих переговорах с пониманием того, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны активизировать свои усилия по обеспечению мира в регионе и уважению международных норм, принципов и порядков в регионе», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Нью-Йорке проходит встреча Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна
Политика 05:32
Эльмар Мамедъяров провел встречу с генсеком ОБСЕ (ФОТО)
Политика 04:18
Глава МИД Азербайджана встретился со своим коллегой из ОАЭ
Политика 02:48
Эльмар Мамедъяров встретился с премьером Республики Северная Македония (ФОТО)
Политика 01:11
Эльмар Мамедъяров встретился с главой Контртеррористического комитета СБ ООН
Политика 00:42
Эльмар Мамедъяров: Последние заявления Армении доказывают, что нынешнее правительство продолжает грубо нарушать нормы международного права
Политика 23 сентября 23:10
Лента новостей
Из Саудовской Аравии в Грузию будут осуществляться регулярные авиарейсы
Туризм 10:38
Доля МСБ в Жамбылской области Казахстана превысит 20% от валового регионального продукта (Эксклюзив)
Бизнес 10:33
Представители МККК посетили азербайджанских заложников
Нагорно-карабахский конфликт 10:31
В Туркменистане ко Дню независимости приурочен массовый акт помилования
Туркменистан 10:18
В Туркменистане утверждена «Национальная стратегия по изменению климата»
Туркменистан 10:17
Азербайджанская нефть подешевела
Энергетика 10:14
МККК: Тело азербайджанского военнослужащего вынесено с линии соприкосновения войск
Нагорно-карабахский конфликт 10:09
В части Гянджи и Нефтчалинского района будут ограничения в газоснабжении (ФОТО)
Общество 10:09
Объем ВВП Азербайджана в будущем году составит 82,7 млрд манатов
Бизнес 10:05