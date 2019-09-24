Фонду Гейдара Алиева присвоен статус «Стратегический партнер» Международного благотворительного форума

24 сентября 2019 12:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В городе Шенчжень (КНР) прошел официально признанный ООН 4-й Международный благотворительный форум Китайской народной ассоциации дружбы с зарубежными странами и Китайского фонда дружбы во имя мира и развития, сообщает во вторник Trend.

В мероприятии участвовали руководители и представители благотворительных организаций, действующих в Европе, Америке и Азии.

Выступая на церемонии открытия, председатель Китайской народной ассоциации дружбы с зарубежными странами Ли Сяолин выразила признательность организациям, впервые участвующим в мероприятии.

На форуме была представлена информация об основной миссии Фонда Гейдара Алиева, проектах, реализуемых как в стране, так и за рубежом. Фонду Гейдара Алиева, впервые участвующему в мероприятии, Международным благотворительным форумом был присвоен статус «Стратегический партнер».

На встрече представителей Фонда Гейдара Алиева и президента Китайского фонда дружбы во имя мира и развития, генерального секретаря Китайской народной ассоциации дружбы с зарубежными странами Ли Хикуи были обсуждены перспективы сотрудничества между организациями и вопрос проведения 5-го Благотворительного форума в сентябре 2020 года в Баку.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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