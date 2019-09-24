Помощник Первого вице-президента: В Азербайджане всегда были реформаторские инициативы, но в последнее время они приобрели особый размах (версия 2)

добавлены подробности (первая версия опубликована в 14:10)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане всегда были реформаторские инициативы, но в последнее время они приобрели особый размах.

Об этом на конференции в Центре социальных исследований на тему «Социальные и кадровые реформы Президента в общественном мнении» и презентации сайта stm.az сказал помощник Первого вице-президента Азербайджана Эмин Гусейнов, сообщает во вторник Trend.

Гусейнов добавил, что этому есть объективные причины: «В период после обретения независимости Азербайджан подвергся самой глубокой рецессии среди бывших постсоветских республик. Азербайджан подвергся военной агрессии, под угрозой были государственность, суверенитет страны. Экономические реформы в Азербайджане начались с приходом к руководству великого лидера Гейдара Алиева. За короткое время они дали результат, и с рецессией было покончено. До настоящего времени в Азербайджане были зафиксированы невиданные темпы развития. Президент Ильхам Алиев подписал целый ряд указов. Проведенные исследования показывают, что большая часть населения поддерживает реформы, проводимые Президентом».

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